المخرج الإذاعي مازن لطفي: إذاعة دمشق ذاكرة وطنية ومنصة لنجوم الفن العربي

منذ أن انطلق صوت “هنا دمشق” في الثالث من شباط عام 1947، لم تكن إذاعة دمشق مجرد محطة بثّ، بل تحوّلت إلى ذاكرة سمعية للوطن، ومنصة عبور كبرى للأصوات العربية، ومرآة للتحولات الثقافية التي شهدتها سوريا والمنطقة على امتداد عقود.

انطلق البث الإذاعي بصوت الأمير يحيى الشهابي، لتدخل الإذاعة مرحلة ريادية مبكرة، شكّلت خلالها منبراً فنياً مفتوحاً للدراما والموسيقا والغناء العربي. واحتضنت في مسيرتها مواهب شابة قبل أن تتصدر المشهد الفني، كما أتاحت مساحة لأعمال لم تجد طريقها إلى النشر في أماكن أخرى، فانطلقت من دمشق إلى الساحة العربية.

وعلى امتداد مراحل الازدهار وما رافقها من فترات تراجع، حافظت الإذاعة على حضورها في الوجدان الثقافي، قبل أن تتأثر خلال سنوات الثورة السورية نتيجة الإهمال زمن النظام البائد الذي طال مؤسسات إعلامية وثقافية في تلك المرحلة.

هذه المحطات تتبدّى في شهادة المخرج الإذاعي المخضرم مازن لطفي لـ سانا، إذ يصف الإذاعة بكائن حيّ عاش الحروب والتحولات، وواصل إنتاجه رغم شحّ الإمكانات والتقلبات السياسية.

إذاعة دمشق مرآة المجتمع ومنصة انطلاق الفنانين

يوضح لطفي أن علاقة الإذاعة بالمجتمع كانت وثيقة لأن العمل الإذاعي كان صادقاً ونابعاً من القلب، فمنذ تأسيسها أدّت دور الصوت الوطني لكل شرائح المجتمع، وقدمت أعمالاً درامية اجتماعية بارزة، من أشهرها صابر وصبرية في نهاية الستينيات، بطولة تيسير السعدي وصبا المحمودي، كما تناولت الظواهر العلمية الغامضة في برنامج ظواهر مدهشة.

ويشير لطفي إلى أن الإذاعة شكّلت مهداً لانطلاق فناني الزمن الجميل نحو الشهرة العربية، إذ بُثّت “صافيني مرة” لعبد الحليم حافظ لأول مرة عبر أثيرها بعد رفضها من إذاعة “صوت العرب”، ما أسهم في انطلاقته، كما سجّل فيها أعمالاً أخرى.

وتعترف الفنانة فيروز، وفق لطفي، بفضل الإذاعة عليها في بداياتها، إذ انطلقت منها «يا ربى» بعد رفضها من إذاعة لبنان، إضافة إلى تسجيلها مع الأخوين رحباني أعمالاً شكلت محطة مفصلية في انتشارهم العربي.

ومن الأصوات التي غنّت عبر أثيرها هيام يونس بين عامي 1958 و1959 وهي طفلة، كما سجلت شقيقتها نزهة يونس أعمالاً فيها، وغنّت دلال الشمالي لأهجر قصرك، وتعاونت ليلى مطر مع كبار الملحنين خلال إقامتها في سوريا، كما استقطبت الإذاعة المغنية علية التونسية التي سجلت عدة أغانٍ فيها.

وشهدت الستينيات حضوراً غنائياً أردنياً تمثل بفيصل حلمي وفؤاد حجازي، إضافة إلى أصوات مصرية مثل حسني شريف ومحمد العباري الذي غنى “أبداً مش قادر على بعدك” كما استضافت أمينة رزق في تمثيليتين إذاعيتين، إلى جانب فريد شوقي ويوسف شعبان.

ملاذ خلال الحروب ومرحلة الازدهار

مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية والاجتياح الإسرائيلي للبنان، يبين لطفي أن إذاعة دمشق احتضنت عدداً من الممثلين اللبنانيين الذين وجدوا فيها فرصة للاستمرار بالعمل، منهم محمود سعيد، عماد فريد، أحمد الزين، سميرة البارودي، فريال كريم، جوزيف نانو، وحيد جلال وعلي الزين.

واستعان لطفي ببعضهم في برنامج سنابل الأدب المأخوذ عن الأدب العالمي، إضافة إلى أعمال دينية مثل ليلة التنزيل وموكب الهجرة، وسُجلت بعض الأعمال بين دمشق وإذاعة لبنان قبل جمعها ومونتاجها بإمكانات محدودة.

ويصف لطفي الفترة بين 1986 و2000 بـ«الفترة الذهبية» لغزارة الإنتاج وارتفاع مستواه الفني، ورفع التعرفة الإذاعية بنسبة 50 بالمئة، قبل أن تتراجع القيمة الفعلية للأجور بعد عام 2000، ما انعكس سلباً على مستوى الدراما.

سنوات الثورة السورية واستعادة الأمل

يشير لطفي إلى أن سنوات الثورة كانت عصيبة، إلا أن العمل الإذاعي استمر من باب الواجب الأخلاقي، رغم ضعف التعرفة وصعوبة الظروف، مستذكراً اعتقال المونتير هشام موصلي ووفاته تحت التعذيب، ومؤكداً أن النظام البائد كان يحارب الإعلام.

ويوضح لطفي أن الإذاعة ركزت على أعمال اجتماعية، وأخرى عن فلسطين وغزة، إضافة إلى أعمال تاريخية عن بطولات أبناء الغوطة في مواجهة الانتداب الفرنسي، معرباً عن أمله بأن تستعيد إذاعة دمشق دورها في سوريا الجديدة، بوصفها منبراً للإبداع الحر وصوتاً يليق بتاريخها.

يُذكر أن مازن لطفي بدأ العمل في إذاعة دمشق عام 1972، ونال عضوية نقابة الفنانين عام 1973، وأخرج وأعدّ عشرات الأعمال الإذاعية وشارك في أكثر من خمسين عملاً درامياً، ونال جوائز عدة، منها الجائزة الذهبية في مهرجان تونس عام 1986 عن سنابل الأدب، وجوائز الإبداع الذهبي في مهرجان القاهرة للإعلام العربي عن مفترق المطر وظواهر مدهشة وصوت في الذاكرة.