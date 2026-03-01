منظمة “مستقبل سوريا الزاهر”: الصحة النفسية أولوية في مسار التعافي الوطني

دمشق-سانا

تعمل منظمة “مستقبل سوريا الزاهر” في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، انطلاقاً من رؤية تقوم على تعزيز السلامة النفسية بوصفها ركناً أساسياً لإعادة بناء الإنسان، وترميم النسيج المجتمعي.

وتسعى المنظمة إلى تطوير منظومة متكاملة ترتكز على تأهيل الكوادر، وبناء القدرات، وربط هذا القطاع بالسياسات العامة، بما يسهم في تعزيز تماسك المجتمع، واستقراره على المدى الطويل.

وللحديث عن عمل المنظمة، يقول الدكتور محمد أبو هلال، استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في المنظمة لـ سانا: “إن فكرة التأسيس لم تولد فجأة، بل جاءت نتيجة مسار مهني وفكري بدأ عام 2008، عندما تشكلت مجموعة عمل متخصصة في علم النفس لإعادة طرح الصحة النفسية كشأن إنساني ومجتمعي”.

ويشير إلى أنه مع انطلاق الثورة السورية، برزت الحاجة إلى إطار مؤسسي قادر على التعامل مع التعقيدات النفسية والاجتماعية التي خلّفتها سنوات الحرب، فكانت المنظمة استجابة لهذه الضرورة.

من المشروع إلى المنظومة

تُعرف المنظمة نفسها، وفقاً لأبو هلال: بأنها جهة متخصصة في الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، تعمل على تطوير منظومات متكاملة تقوم على بناء القدرات البشرية، ودعم السياسات العامة، وتعزيز الحوكمة والمعايير المهنية.

ويشير أبو هلال إلى أن ما يميز المنظمة هو انتقالها من منطق “المشروع” المؤقت إلى منطق “المنظومة” المستدامة، بحيث تُصمَّم التدخلات على مستويات متعددة: فردية وأسرية ومجتمعية ومؤسسية، بما يحقق أثراً طويل الأمد، فالهدف ليس تقديم خدمة عابرة، بل تأهيل كوادر قادرة على الاستمرار، وإنتاج معرفة محلية، والمساهمة في تطوير السياسات العامة.

وتنتشر أنشطة المنظمة في مختلف المحافظات السورية، عبر شبكات من الخبراء والكفاءات السورية والعربية، مع التركيز على تقديم خدمات مستدامة، وبناء قدرات المختصين، وتطوير نماذج تدريبية نابعة من الواقع السوري، تراعي آثار الفقد والنزوح والتحولات الاجتماعية.

تكييف ثقافي وابتكار تقني

يشدد أبو هلال على أن أي تدخل نفسي لا يحترم الثقافة المحلية يظل ناقصاً، لذلك تعمد المنظمة إلى إعادة صياغة المفاهيم النفسية بلغة قريبة من الناس، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والسياق الثقافي السوري.

وفي مواجهة الفجوة بين حجم الاحتياج الكبير، ومحدودية الموارد البشرية، اتجهت المنظمة إلى توظيف التكنولوجيا، بما في ذلك تطوير أدوات رقمية وبوت تدريبي متخصص في مهارات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، مكيّف ثقافياً مع المجتمع السوري.

ويشدد أبو هلال على أن التكنولوجيا تظل أداة مساندة لا بديلة عن المختص، وتخضع لضوابط أخلاقية صارمة، مع حماية الخصوصية، وعدم استخدامها في الحالات الحساسة دون إشراف مهني مباشر، مبيناً أن التحدي الأكبر في سوريا اليوم، يتمثل في غياب منظومة متكاملة ومستدامة للصحة النفسية مقابل انتشار تدخلات قصيرة ومجزأة، ما يستدعي تأهيلاً معمقاً للمختصين، وإشرافاً طويل الأمد، وربط هذا القطاع بالحوكمة والسياسات العامة.

شراكات محلية ورهان على الشباب

تضع المنظمة الكوادر السورية والعربية في صلب عملها، عبر إشراكهم في التدريب والإشراف وتصميم البرامج والتقييم واتخاذ القرار، مع منح الشباب دوراً فاعلاً في الإدارة وتطوير الأفكار وإنتاج المعرفة، كما تؤكد أهمية الشراكات مع منظمات المجتمع المدني والجهات المحلية، انطلاقاً من قناعة بأن العمل الفردي محدود الأثر، وأن التكامل المهني وتبادل المعرفة يعززان الاستدامة، ويضاعفان النتائج وفق أبو هلال.

ويؤكد أبو هلال في ختام حديثه، أن إدماج الصحة النفسية في خطط التعافي لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة أخلاقية ومؤسسية لضمان استقرار المجتمع على المدى الطويل، مشدداً على أن بناء منظومة متكاملة ومستدامة يتطلب استثماراً حقيقياً في تأهيل الكوادر، وتطوير التشريعات والسياسات العامة، وتعزيز الشراكات بين الجهات المعنية، بحيث يكون الإنسان محور أي عملية تنموية مستقبلية.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تزايد الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي خلال السنوات الماضية، نتيجة الآثار النفسية والاجتماعية العميقة التي خلّفتها جرائم النظام البائد، وهو ما يفرض الانتقال من تدخلات جزئية ومؤقتة إلى نماذج عمل مؤسسية تراعي خصوصية المجتمع السوري، وتربط قطاع الصحة النفسية بالتخطيط العام.