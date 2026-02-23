الميكرو دراما في رمضان.. التجربة السورية تواكب التحول الرقمي بسرد سريع وحكايات مكثفة

دمشق-سانا

فرضت “الميكرو دراما” حضورها بقوة ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، مسجلةً تحولاً لافتاً في شكل الإنتاج الدرامي السوري، عبر أعمال اعتمدت الحلقات القصيرة والإيقاع السريع، في استجابة واضحة لتغيّر أنماط المشاهدة، واتساع حضور المنصات الرقمية.

ويقوم هذا النوع الدرامي على تقديم حكايات مكثفة تُبنى على مشاهد مفصلية مختصرة، ما يمنح العمل إيقاعاً متسارعاً يحافظ على عنصر التشويق، ويواكب الجمهور المعتاد على المحتوى السريع.

سرد جديد ينسجم مع جمهور المنصات

تعكس تجربة الميكرو دراما توجهاً إنتاجياً حديثاً يسعى إلى تطوير أدوات السرد الدرامي دون التخلي عن خصوصية الحكاية السورية، حيث برزت خلال الموسم عدة أعمال تنوعت بين التاريخي والاجتماعي والبيئة الشامية والكوميديا السوداء، مؤكدةً قدرة صنّاع الدراما على التجريب ضمن صيغ معاصرة.

ومن هذه الأعمال مسلسلات “صراع الملكة والمنتقم”، و”ابن الحارة”، و”بيت نجيب”، و”بيت الأحلام”، التي قدمت نماذج مختلفة لآليات التكثيف الدرامي.

“صراع الملكة والمنتقم”.. قراءة معاصرة لملحمة تاريخية

يقدّم مسلسل “صراع الملكة والمنتقم” معالجة جديدة لملحمة الزير سالم ضمن قالب الميكرو دراما، وهو من تأليف سارة سوار الذهب، وإخراج زاهر قصيباتي، وبطولة عامر علي، سوزانا الوز، إلى جانب كنان كريدي، علي صطوف، يوشع محمود، وراما زين العابدين.

وفي تصريح لسانا، أوضح المخرج والمنتج قصيباتي أن العمل يعيد تقديم الملحمة التاريخية بأسلوب حديث، مبيناً أن الأحداث تُروى من زاوية مختلفة تركز على شخصية الجليلة، مع الحفاظ على الشخصيات المعروفة ضمن بناء درامي سريع ومبتكر.

وأشار قصيباتي إلى أن التجربة تمثل محاولة للموازنة بين الإرث التاريخي واللغة المعاصرة، عبر نص يعتمد تعبيرات قريبة من الجيل الجديد مع الحفاظ على قوة البناء الدرامي.

“ابن الحارة”.. البيئة الشامية بإيقاع معاصر

يشكّل مسلسل “ابن الحارة” أول تجربة بيئة شامية بصيغة الميكرو دراما، وهو من إخراج إياد نحاس، وبطولة فراس إبراهيم وبلال مارتيني وحسام الشاه وعلي كريم ومصطفى المصطفى وسوزان سكاف وبسام دكاك.

ويتألف العمل من 60 حلقة قصيرة، تدور أحداثها حول شاب يعود إلى حارته لاستعادة حقوق عائلته، لتتصاعد الصراعات الاجتماعية ضمن سرد سريع يحافظ على عناصر التشويق التقليدية للبيئة الشامية مع صيغة زمنية حديثة.

“بيت نجيب”.. تشويق اجتماعي قائم على كشف الأسرار

ينتمي مسلسل “بيت نجيب” إلى الدراما الاجتماعية التشويقية، وهو من تأليف سارة سوار الذهب وإخراج إبراهيم ملحم، وبطولة نانسي خوري وجيانا عيد وسوزان سكاف ونذير لكود ونهاد عاصي وأسيمة يوسف وفادي أحمد.

وتدور أحداث العمل حول ممرضة تكتشف لغز اختفاء ابنة عائلة ثرية، حيث تتكشف الأسرار تدريجياً ضمن حلقات قصيرة تعتمد على التشويق والتصاعد الدرامي المتواصل.

“بيت الأحلام”.. الكوميديا السوداء بصيغة مختصرة

يقدّم مسلسل “بيت الأحلام” تجربة تجمع الكوميديا السوداء بالتشويق، وهو قائم على فكرة كنان حاتم، وسيناريو وحوار لمى عبد المجيد وصالح منصور، وإخراج عبد الرحمن ياسين، وبطولة سليمان رزق وغدير سلمان وأسيمة يوسف ووائل زيدان.

وتدور أحداثه داخل منزل يجمع شخصيات مختلفة تتقاطع مصائرها ضمن مفارقات درامية متسارعة، في نموذج يعتمد التكثيف والابتعاد عن الإطالة التقليدية.

آفاق جديدة للإنتاج الدرامي السوري

تشير تجربة الميكرو دراما في موسم رمضان 2026 إلى دخول الدراما السورية مرحلة تجريبية تواكب التحولات العالمية في صناعة المحتوى، عبر صيغ إنتاجية مرنة تتيح فرصاً أوسع للمواهب الشابة، ومع تفاعل الجمهور الرقمي معها، تبدو مرشحة لتكون مساراً مكملاً للدراما التلفزيونية التقليدية يعزز حضورها في فضاء المشاهدة الحديثة.