دار روائع الكتب.. مشروع ثقافي يعيد إحياء التراث بروح معاصرة

دمشق-سانا

تركّز دار روائع الكتب للنشر والتوزيع على إحياء كتب التراث الإسلامي والأدب العربي، واضعةً في صميم رسالتها إعادة تقديم الكنوز المعرفية برؤية علمية معاصرة، ضمن مشروع ثقافي يهدف إلى صون الهوية وتعزيز حضور الكتاب السوري على الساحة العربية.

وتعزّز حضور الدار بحصولها على جائزة الإبداع الدولية كأفضل دار نشر سورية ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب 2026، حيث تسلّم مؤسسها عبد الله محمد طه الجائزة في وزارة الثقافة، في تكريم يعكس تقديراً لجهودها المتواصلة في خدمة الثقافة.

وفي حديث لسانا الثقافية، تحدث طه عن مرتكزات الدار الفكرية، ومنهجها العلمي في تحقيق المخطوطات، ورؤيتها لمستقبل النشر في سوريا.

مرتكزات فكرية ومسؤولية معرفية

وأوضح طه أن دار روائع الكتب تمثل مشروعاً ثقافياً حضارياً يقوم على قناعة راسخة بأن الكتاب رسالة، وأن النشر مسؤولية أخلاقية ومعرفية قبل أن يكون صناعة، مبيناً أن الدار عملت على الجمع بين أصالة التراث العربي واحتياجات القارئ المعاصر ضمن رؤية علمية حديثة.

وأشار إلى أن الفوز بجائزة الإبداع الدولية يشكّل تتويجاً لمسيرة اعتمدت الجودة والانتقاء الدقيق، معرباً عن فخره بهذا الاستحقاق الذي يؤكد أن الثقافة قادرة على صناعة الأمل حتى في أصعب الظروف.

منهجية علمية في تحقيق المخطوطات

عن آلية العمل في تحقيق المخطوطات النادرة، بيّن طه أن اختيار النصوص لا يتم بصورة عشوائية، بل وفق معايير دقيقة تتعلق بالقيمة العلمية للمخطوط وأصالته وندرته، وحاجة الباحثين إليه، ودوره في سد فجوات معرفية في المكتبة العربية، إضافة إلى إمكانية إخراجه بما يليق بمكانته التاريخية.

وأضاف: تعتمد الدار على فريق من الأكاديميين والمحققين المتخصصين في علوم اللغة والتاريخ والفقه والأدب، ويجري العمل وفق منهج علمي صارم يقوم على مقابلة النسخ الخطية، والتوثيق، والتعليق، والتحقيق النصي.

ومن أبرز إصدارات الدار كتاب «الجواهر المفتخرة من الكنايات المعتبرة» الذي يعد من أهم كتب علم الكنايات في التراث العربي، وصدر في طبعة محققة على أصول خطية معتمدة، إضافة إلى موسوعة «جامع الدول» التي توثق تاريخ الدول والممالك والأمم والأنبياء منذ بدء الخليقة حتى عام 1672م، وتعد من المراجع التاريخية المهمة على مستوى العالم.

واقع النشر..تحديات ودعم الشباب

حول واقع النشر في سوريا اليوم، أشار طه إلى أن القطاع يواجه تحديات اقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف الطباعة وصعوبات التوزيع، إلا أن المشهد الثقافي لا يزال حياً ومتفاعلاً، لافتاً إلى وجود أجواء أوسع من الحرية الثقافية تتيح للناشر مساحة أكبر للإبداع.

وأكد أن الدار تولي اهتماماً خاصاً بدعم الطاقات الشابة، انطلاقاً من الإيمان بأن تجديد الثقافة يبدأ من تمكين الجيل الجديد، مبيناً أن الدار تحرص على اكتشاف المواهب في المعارض والفعاليات الثقافية، وتضم لجنة علمية من نخبة الأكاديميين، وتفتح أبوابها أمام كل باحث جاد يحمل مشروعاً علمياً حقيقياً، ولا سيما في مجالي تحقيق المخطوطات والبحث التاريخي.

مشاريع توسعية وحضور عربي

كشف طه عن العمل حالياً على إصدار طبعة علمية فاخرة من كتاب «العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي، مع خطط لإطلاق سلاسل متخصصة في الأدب والتاريخ والفكر، وتعزيز الحضور في المعارض العربية والدولية عبر شراكات استراتيجية.

ولفت إلى أن للدار فروعاً في دمشق وتركيا والإمارات، مع العمل على افتتاح فرع قريباً في الجزائر، في إطار رؤية توسعية تهدف إلى ترسيخ حضورها الثقافي في العالم العربي.

واختتم عبد الله محمد طه حديثه بالقول: “إن نجاح معرض دمشق الدولي للكتاب ليس محطة ختامية، بل بداية مرحلة جديدة للثقافة السورية”، مؤكداً أن الكتاب السوري قادر على الوصول إلى القارئ العربي بدعم الجهود الثقافية الرسمية والأهلية، وفي مقدمتها وزارة الثقافة، التي تعمل على إعادة إحياء المشهد الثقافي بمختلف أشكاله ولكافة فئات المجتمع.

يشار إلى أن دار روائع الكتب تأسست عام 2018، وتهتم بطباعة الكتب المحققة في مجالات الأدب العربي والتاريخ.