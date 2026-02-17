دار الرواد للثقافة تبرز وحدة الموروث الشامي في مشاركتها بمعرض دمشق الدولي للكتاب

دمشق-سانا

في مشهد ثقافي يعكس عمق التاريخ المشترك لبلاد الشام، شاركت دار الرواد للثقافة في معرض دمشق الدولي للكتاب ببرنامج متنوع سلّط الضوء على وحدة الموروث الحضاري للمنطقة، مؤكدةً الدور الذي يلعبه التراث في تعزيز الروابط بين شعوبها.

أنشطة تفاعلية لتعزيز الوعي بالهوية الشامية

وقدمت الدار عبر جناحها التفاعلي مجموعة من الأنشطة التعليمية والثقافية الموجّهة لمختلف الفئات العمرية، بهدف ترسيخ الوعي بالمشتركات التاريخية بين سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وتضمّن البرنامج بطاقات تعريفية، ومسابقات تلوين لمعالم بارزة في مدن الشام، بأسلوب مبسّط يسهّل وصول المعرفة ويعزز الإحساس بالانتماء.

كما ضمّ الجناح لوحات وصوراً توثّق القلاع والمواقع الأثرية والمعالم الدينية، عاكسةً وحدة الطابع العمراني والتراثي في مدن الشام، واحتوى ركن التراث على مقتنيات وحرف تقليدية مثل النحاسيات والمطرزات وأدوات إعداد القهوة العربية، بما يجسّد العادات المتوارثة عبر الأجيال.

وحضر المطبخ الشامي بوصفه أحد أبرز عناصر هذا الترابط، من خلال إبراز الأكلات الشعبية المشتركة والمنتجات الزراعية التي شكّلت جزءاً من الهوية الغذائية للمنطقة، وفي مقدمتها الزعتر كرمز جامع على المائدة الشامية.

رؤية ثقافية ومسؤولية تاريخية

مدير جناح دار الرواد للثقافة إيهاب أبو عزة أوضح في تصريح لـ سانا أن المشاركة تنطلق من رؤية ثقافية تهدف إلى تعزيز الهوية الشامية الجامعة، وترسيخ مفهوم الوحدة القائمة على التاريخ المشترك، مؤكداً أن الحفاظ على فكرة بلاد الشام “مسؤولية ثقافية وأمانة تاريخية” يجب غرسها في وعي الأجيال.

وأشار أبو عزة إلى أن الأنشطة التفاعلية تهدف إلى تحويل المفاهيم الثقافية إلى تجربة حيّة يشارك فيها الأطفال والشباب، بما يعزز ارتباطهم بتاريخهم المشترك بطريقة عملية ومباشرة، لافتاً إلى أن الثقافة تبقى الجسر الأمتن لتعزيز التقارب بين شعوب المنطقة.

يُذكر أن فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب في دورته الاستثنائية اختُتمت مساء أمس بعد أحد عشر يوماً من الأنشطة الثقافية والفكرية، خلال حفل منوع أقيم في ساحة مدينة المعارض، بحضور شخصيات رسمية وثقافية سورية وعربية، في مشهد عكس الحيوية التي طبعت هذه الدورة.