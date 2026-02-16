حفل موسيقي لفرقة الموسيقا العربية بختام معرض دمشق الدولي للكتاب

دمشق-سانا

أحييت فرقة الموسيقا العربية لإحياء التراث اليوم الإثنين حفلاً موسيقياً على هامش اختتام فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب.

وقدمت الفرقة في ساحة المعرض فقرة إنشادية بدأتها بغناء جماعي لنشيد “مناجاة الله عز وجل”، مرافقاً للعزف على الآلات الشرقية من القانون والعود.

تلا ذلك مشاركة من أحد أعضاء الكورال في رفع أذان المغرب؛ وقاموا بعدها بتقديم فقرة مفتوحة للمولوية وسط تفاعل من الحضور.

مؤسس وقائد فرقة الموسيقا العربية لإحياء التراث صلاح قباني أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الفرقة تعنى بإحياء التراث الشرقي وتأسست عام 2000 وتقدم فقرات إنشادية وتراثية، معرباً عن سعادته وفخره بالمشاركة باختتام معرض الكتاب.

يذكر أن معرض دمشق الدولي للكتاب بنسخته الاستثنائية يختتم اليوم فعالياته التي استمرت 11 يوماً وذلك بإقامة عدة فعاليات فنية وتكريمية.

