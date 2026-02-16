الكتب الإسلامية في معرض دمشق للكتاب حوار فكري وثقافي واسع

دمشق-سانا

تحولت أجنحة دور نشر الكتب الإسلامية خلال معرض دمشق الدولي للكتاب الذي تختتم فعالياته اليوم الإثنين، إلى واجهة للعلوم القرآنية والشرعية بإصدارات مختلفة، فيما عكست شهادات المشاركين والزوار صورة حية عن أهمية هذه المؤلفات.

عرض مئات الكتب المحظورة سابقاً

وفي تصريحاتٍ لمراسلة سانا، أكد مدير جناح دار “ابن كثير” محمد بسام محمد ساريج، أن مشاركة الدار هذا العام في المعرض تحمل طابعاً استثنائياً للكتب الإسلامية بوصفها أول دورة بعد تحرير سوريا، عقب سنوات اتسمت بالتضييق وحظر مئات العناوين والتدخل في حركة البيع والحسومات، موضحاً أن النظام البائد كان يمنع الدار من عرض نحو ٣٠٠ كتاب من أصل ٥٠٠ خلال المعارض السابقة، رغم امتلاكها رصيداً معرفياً واسعاً، ما أدى لتوقفها عن المشاركة في السنوات السابقة.

وأوضح ساريج أن العودة اليوم تمثل استرداداً طبيعياً لدور النشر المتخصصة في العلوم الإسلامية، فالإقبال عليها فاق التوقعات، وخاصةً بوجود الحسومات رغم ضعف القدرة الشرائية بشكل عام.

ولفت ساريج إلى أن فئة الشباب وطلاب العلم كانوا الأكثر ارتياداً، فيما تصدر الطلب على المصاحف بمختلف القياسات، إضافةً لكتب التاريخ الإسلامي والفقه والموسوعات المحققة، والإعجاز والبلاغة وعلوم العربية.

دور نشر سورية قدمت من الخارج

إنها “مشاركة رائدة وبنّاءة”، حسبما وصفها ممثل دار “غوثاني للدراسات القرآنية” فواز غوثاني بعد سنوات من الغياب القسري زمن النظام البائد، بسبب نقص المراجع والتضييق على المادة العلمية.

ونوه غوثاني بدور الكتب القادمة من الخارج في تنويع المعروض وإغناء الخيارات، فقد أتاح المناخ الجديد حضوراً علمياً أكثر انفتاحاً وتخصصاً، لافتاً إلى أن الكتب الدينية التي لم تكن متاحة سابقاً، والشروح المنتقاة والإصدارات الحديثة تجذب فئة اليافعين بشكلٍ كبير.

تعطش جمهور قرّاء الكتب الشرعية

من جانبه، لفت المسؤول الإعلامي في دار المنار للفكر محمد سعيد، إلى أن مشاركة الدار بمعرض الكتاب هي الأولى لها بعد تأسيسها خارج البلاد، وقد استطاعت عقب التحرير افتتاح فروع متعددة في سوريا، وذلك نظراً لتوفر هامش للعمل أتاح نشر علوم كانت ممنوعة لسنوات.

وأشار سعيد إلى أن الإقبال على دور نشر الكتب الإسلامية كان كثيفاً منذ اليوم الأول لمعرض الكتاب، مع ملاحظة تعطش واضح لدى الجمهور للنهل من هذه الكتب، معتبراً أن المعرض شكّل نقطة انطلاق فعلية لتعزيز حضور الدار محلياً.

وحول نوعية الكتب التي لاقت رواجاً في الدار، بيّن سعيد أن الأكثر طلباً كانت /سلاسل الجيل الصاعد/ والحقائب المعرفية الموجهة للأطفال والناشئة، إضافةً إلى عناوين تبسيط العقيدة وكتب بناء الشخصية والإصلاح المجتمعي، وكتب توجيهية، وكتب مبسطة أخرى حول التوجيه القرآني.

بدوره، وصف مدير دار القرآن الكريم وعلومه في إسطنبول، الذي يزور المعرض حالياً، أن المعرض يشكل عودة علمية بعد سنوات من الاغتراب، في ظل مناخ معرفي متجدد بعد التحرير، مؤكداً أن المعارض تمثل رأس الحراك العلمي لأنها تجمع النشر والتعليم في فضاءٍ واحد.

وأشاد عمر بتوفر مراجع قرآنية متخصصة تُعد مصادر أساسية لطلاب العلم في معرض الكتاب، ما يُعدّ مؤشراً على استعادة الدور العلمي للمشهد الثقافي والإسلامي، لافتاً إلى عثوره على كتب مهمة كان يبحث عنها، منها تتعلق بعلوم الوقف والابتداء وأحكام التجويد والقراءات.

ولفتت خديجة يونس من بلدة ببيلا بريف دمشق، إلى أنها تزور المعرض، ولا سيما أجنحة الكتب الإسلامية، واشترت عدداً من الكتب الفقهية والتفسيرية تلبية لتواصي أبنائها الجامعيين، وقصصاً دينية أخرى لأحفادها تزرع في قلوبهم حب الدين وتحضّهم على الأخلاق.

ويعكس الحضور المتنوع للكتب الدينية في معرض دمشق الدولي للكتاب، بمختلف إصداراتها أحد الجوانب التي اتسمت بها هذه الدورة الاستثنائية بعد تحرير سوريا.