باحثون: معرض دمشق الدولي للكتاب فرصة لتعزيز حضور المرأة في المشهدين الثقافي والسياسي

دمشق-سانا

تقدمت قضايا حضور المرأة وتمكينها إلى واجهة النقاش الثقافي في معرض دمشق الدولي للكتاب بدورته الاستثنائية، التي تختتم اليوم الإثنين، حيث خصصت لقاءات وحوارات فكرية مساحة واسعة لمناقشة دورها في الحياة الثقافية والسياسية، وأهمية تعزيز مشاركتها في مرحلة إعادة بناء الدولة على أساس الكفاءة والشراكة المجتمعية.

وأكد الباحث في الشؤون السياسية باسل كويفي في تصريح لـ سانا أن المعرض يشكل منصةً لتأكيد دور المرأة في الحياة العامة، لكونها تمثل أكثر من نصف المجتمع، مشيراً إلى ضرورة الانتقال من الحضور الرمزي إلى المشاركة الفعلية في مختلف المجالات، في ظل بنية اجتماعية لا تزال ذات طابع ذكوري.

وأشار كويفي إلى أن المرأة أثبتت قدرتها على الإسهام في رفع مستوى المجتمع ثقافياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، مؤكداً أن سوريا الجديدة تحتاج إلى تكاتف جميع الطاقات في القرار السياسي وفي مختلف القضايا، مع اعتماد معيار الكفاءة في بناء الدولة، سواء للرجال أو للنساء.

توسيع مساحة المشاركة

وفي الجانب الثقافي، لفت كويفي إلى أن أدب المرأة حاضر تاريخياً، ولا سيما في الشعر، وأن حضورها تجلّى في الأمثال الشعبية والنتاجات المتداولة في الحارات القديمة، حيث أسهمت النساء في التعبير عن الواقع في مناسبات الفرح والحزن.

من جهته، أكد الناشط السياسي جلال علي السليمان أهمية توسيع مشاركة النساء في النقابات المهنية والأحزاب السياسية، مشدداً على ضرورة اعتماد آليات تضمن فاعلية التأثير، وتفعيل المجتمع المدني بما يعزز الشراكة المجتمعية في بناء الدولة.

تمكين تدريجي وحضور فاعل

بدوره، رأى الناشط المجتمعي باسل تقي الدين أن تمكين المرأة سياسياً يحتاج إلى عملية تثقيفية تدريجية، داعياً إلى وجود أحزاب ذات تمثيل حقيقي للنساء يتجاوز فكرة “الكوتا” الشكلية نحو مشاركة مؤثرة على مستوى سوريا ككل.

وأكد الناشط في المجتمع المدني أحمد شيخ أن المرحلة الانتقالية تتطلب حياة سياسية قائمة على المشاركة الشاملة، مشيراً إلى أن تمكين المرأة في الأحزاب والبرلمان والانتخابات يعزز حضورها في مؤسسات الدولة ويمكّنها من التعبير عن تحديات خاصة.

يشار إلى أن برنامج فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب الذي بدأ باستقبال زواره منذ ال 6 من شباط الجاري كان حافلاً بالمحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية وتوقيع الإصدارات الجديدة، وسط حضور واسع وتفاعل لافت من الزوار.