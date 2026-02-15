توثيق التراث اللامادي والذكاء الاصطناعي… رؤية علمية في معرض دمشق الدولي للكتاب

دمشق-سانا

ناقشت الدكتورة لمى قدورة، الأستاذة المساعدة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، أهمية توثيق التراث الثقافي اللامادي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في صونه، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية المرافقة لمعرض دمشق الدولي للكتاب.

وأكدت قدورة في مستهل محاضرتها أن التحدي الأكبر في إدارة البيانات الثقافية يكمن في غياب الحوكمة الموحدة التي تنظّم جمع البيانات وآليات الاستفادة منها في صنع القرار الثقافي، وأوضحت أن المشاريع السورية تعمل حالياً بشكل متفرق كـ “جزر منفصلة”، ما يستدعي إطاراً وطنياً جامعاً ينسّق الجهود ويحقق التناغم بين المؤسسات.

وشددت على أن الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للإنسان لا بديلاً عنه، وأن نجاح توظيفه في مجال التراث يرتبط بتوفر بيانات منظمة ضمن منصة وطنية مستدامة.

معوقات تقنية وضرورة إطار حاكم

وأشارت قدورة إلى أن أبرز المعوقات أمام استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق الثقافي تتمثل في ضعف البنية التحتية، وقلة التمويل، وغياب قواعد بيانات موحدة، مؤكدة أن وجود إطار حاكم يضبط استخدام التكنولوجيا يمثل خطوة أساسية قبل الانتقال إلى التطبيقات الرقمية.

ولفتت إلى أهمية إشراك المجتمع المحلي بوصفه الحامل الأساسي للتراث اللامادي، مستشهدة بتجارب دولية ناجحة في كوريا والسويد وكندا دعمت الحرفيين وعززت استدامة المهن التراثية.

واقترحت إنشاء “هوية رقمية للحرفي”ضمن منصة وطنية تعرّف بالحرف السورية ومنتجاتها، بما يسهم في حماية الملكية الفكرية وتشجيع البعد الاقتصادي والسياحة الثقافية المرتبطة بالتراث.

ثلاثة مستويات لصون التراث

وبيّنت قدورة أن صون التراث اللامادي يقوم على ثلاثة مستويات رئيسية: المجتمع بوصفه المصدر الأساسي للممارسات التراثية، والمؤسسات التي تنظم العمل التشاركي، والرقمنة التي تحول التراث إلى ذاكرة رقمية قابلة للحفظ والاستثمار.

وأشارت إلى وجود فجوة واضحة في توثيق التراث السوري، ما يستدعي توجيه الأبحاث الجامعية ورسائل الدراسات العليا نحو هذا المجال.

وأكدت قدورة في تصريح لـ سانا أن طرح هذه القضايا ضمن معرض دمشق الدولي للكتاب يحمل أهمية خاصة، لأن المعرض يشكّل مساحة تلتقي فيها الذاكرة المكتوبة مع الشفوية عبر الكتب والحرفيين والفعاليات الثقافية، بما يربط الماضي بالحاضر ويؤسس لرؤية مستقبلية لحماية التراث.

تأتي هذه المحاضرة ضمن البرنامج الثقافي والفكري المرافق للمعرض، الذي يشكّل منصة للحوار حول الثقافة والهوية والتحول الرقمي في مرحلة إعادة بناء المشهد الثقافي السوري.