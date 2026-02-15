معرض دمشق للكتاب يستعرض في محاضرتين التقنيات الكمومية ومكانة سوريا الحضارية

دمشق-سانا

جمع معرض دمشق الدولي للكتاب بين استشراف المستقبل واستعادة جذور التاريخ عبر محاضرتين علميتين تناولت الأولى أحدث تطورات التقنيات الكمومية وانعكاساتها المتوقعة على مختلف مجالات الحياة، فيما أعادت الثانية تسليط الضوء على مكانة سوريا الحضارية بوصفها مهداً للثقافات الإنسانية عبر العصور.

وفي هذا السياق، ألقى رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر اليوم الأحد، محاضرة بعنوان “التقنيات الكمومية الجديدة في القرن الحادي والعشرين”، استعرض خلالها التطورات المتسارعة في عالم الفيزياء وما تحمله من آفاق واعدة في مجالات الحواسيب الكمومية والتصوير الطبي وتقنيات الرادارات والقياس الدقيق.

وأشار الدكتور صائم الدهر إلى أن الأبحاث العلمية الراهنة تمهّد لتحولات نوعية مرتقبة، مبيناً أن التقنيات الكمومية السابقة أسهمت في ابتكار الترانزستورات والحواسيب التقليدية والتقنيات الطبية المستخدمة حالياً، ومتوقعاً أن تفضي الطفرات العلمية المتلاحقة إلى قفزة نوعية قريبة في هذه المجالات.

من جهة أخرى، استعرض الدكتور نزيه بدور من جامعة حمص في محاضرته المعنونة “سوريا مهد الحضارات” الدور التاريخي لسوريا بوصفها منبعاً للثقافات وملتقى للحضارات، مؤكداً عمق الإرث الحضاري السوري الممتد لآلاف السنين وما تزخر به الأرض السورية من شواهد أثرية وتاريخية وضعتها في صدارة الدول التي أسهمت في بناء صرح الإنسانية.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب.