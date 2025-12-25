الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 26 من كانون الأول 2025

photo 2025 12 25 00 33 09 1 الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 26 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – عرض مسرحية السنافر للأطفال، لفرقة عمو سعيد، في مسرح الخيام، الساعة ال 4 عصراً.

2 – العرض المسرحي الكوميدي: حكي سليم لازمو فهيم، لفرقة مسرح شباب سوريا، في مسرح الخيام، الساعة ال 8 مساءً.

3 – عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، طلقني، الست، زوتوبيا 2″، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

حمص:

أمسية من الموسيقا السريانية المشرقية بعنوان: قصة ميلاد “يلدو”، في كنيسة أم الزنار بحمص، الساعة ال 7 مساءً.

طرطوس:

أمسية غنائية لكورال غاردينيا بعنوان: للسلام نغني، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – حفل توقيع رواية سوق الدهشة، للدكتور محمد جمال طحان، في منتدى حلب عاصمة الثقافة الإسلامية بشارع بارون، الساعة ال 4 عصراً.

2 – أمسية ميلادية تُحييها ليندا بيطار على مسرح القرية الميلادية في دير الأرض المقدسة – التيرسانت،  الساعة ال 7 مساءً.

3 – عرض مسرحية الجلاد، على مسرح نقابة الفنانين، ضمن فعاليات مهرجان حلب المسرحي، الساعة الـ 6 مساءً.

4 – عرض أفلام “أناكوندا، أفاتار – نار ورماد، ولنا في الخيال حب، زوتوبيا 2، رجل بمواجهة طفل، خمس ليال في فريدي”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

