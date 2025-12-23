ندوة في المزيريب بريف درعا حول مخاطر تلوث المياه وسبل الوقاية الصحية

درعا-سانا

تركزت الندوة التوعوية التي أقامتها مدرسة التمريض والقبالة في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي اليوم، حول مخاطر تلوث مياه الشرب وسبل الوقاية الصحية، وذلك في مبنى مجلس البلدة.

وتأتي الندوة ضمن إطار تعزيز مفاهيم الصحة العامة ورفع مستوى الوعي المجتمعي، بمخاطر تلوث مصادر المياه ولا سيما في ظل تجاور وتداخل خطوط مياه الشرب مع خطوط الصرف الصحي.

وأوضح نائب مدير مدرسة التمريض والقبالة للشؤون العلمية بدرعا، محمد المصري، في تصريح لـ سانا، أن الندوة استهدفت كبار السن والأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الناتجة عن تلوث المياه، مشيراً إلى أنها نُظمت بالتعاون مع مديرية الصحة لتسليط الضوء على أمراض الكوليرا والتيفوئيد، والعلامات التي تظهر على المصابين، إضافة إلى الأساليب الصحيحة للوقاية والحد من المخاطر الصحية، بما يضمن سلامة المجتمع.

من جانبه، أكد رئيس مجلس بلدة المزيريب يوسف النابلسي، أن الندوة تتكامل مع الإجراءات التي ينفذها المجلس لمعالجة انسدادات خطوط الصرف الصحي وتلافي اختلاطها بمياه الشرب، مشدداً على أن توفير مياه نظيفة وفق المواصفات الصحية المعتمدة يسهم في منع انتشار الأمراض وتعزيز الواقع الصحي، وصولاً إلى مجتمع آمن وسليم.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة التوعوية التي تنفذها المؤسسات الصحية والجهات المحلية، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وترسيخ ثقافة الوقاية في المجتمع.