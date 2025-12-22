معجم الدوحة يوثق عشرين قرناً من تطور اللغة العربية

الدوحة-سانا

احتفت الساحة الثقافية العربية، اليوم، بـ “اكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية”، أحد أكبر المشروعات اللغوية عربياً وعالمياً.

وحسب وكالة قنا القطرية للأنباء، يُعد اكتمال المعجم محطة مفصلية في مسار دراسة اللغة العربية وتاريخها الدلالي، إذ يمثل أهم مشروع عربي يُنجز وفق المعايير الحديثة للمعاجم التاريخية العالمية، واضعاً بين أيدي الباحثين مادة لغوية موثقة تمتد من أقدم نص عربي موثق حتى العصر الراهن على مدى عشرين قرناً، ويقدم خريطة تاريخية شاملة لتطور الألفاظ ومعانيها عبر العصور.

وكان المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أطلق مشروع بناء معجم تاريخي للغة العربية في الخامس والعشرين من أيار عام 2013، وتكللت تلك الجهود بإنجاز معجم تاريخي للغة العربية، يتضمن زهاء 300 ألف مدخل معجمي، ومدونة نصية تتألف من نحو مليار كلمة، مهيكلة ومؤرخة وموثقة.

وينفرد هذا المعجم برصد ألفاظ اللغة العربية منذ بدايات استعمالها في النقوش والنصوص، وما طرأ عليها من تغيرات في مبانيها ومعانيها داخل سياقاتها النصية، متتبعاً الخط الزمني لهذا التطور.

إنجاز معرفي في عصر الذكاء الاصطناعي

وقد أسهم المعجم بما يملكه من مدونة لغوية ضخمة وبيانات موثقة في تمهيد أرضية معرفية جديدة تسهم اليوم في تطوير التطبيقات اللغوية والبحثية، وفي دعم جهود بناء نماذج لغوية عربية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أعلن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية يوم الخميس الماضي عن إطلاق بوابته الإلكترونية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور العربية في الفضاء الرقمي، وتيسير الوصول إلى مادته المعجمية التاريخية عبر واجهة حديثة وأدوات بحث متقدمة تخدم الباحثين والمهتمين باللغة العربية في مختلف أنحاء العالم.