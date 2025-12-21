“أنغام الحرية”… مواهب شابة من معهد محمد عبد الكريم تغني للوطن في قصر الثقافة بحمص

حمص-سانا

بأصوات تحمل البراءة ورسائل الأمل، قدّم طلاب معهد محمد عبد الكريم للموسيقا في حمص أمسية كورالية بعنوان “أنغام الحرية” على خشبة مسرح قصر الثقافة، بقيادة المايسترو سوزان درعوزي، ضمن احتفالات ذكرى التحرير.

شارك في الفعالية 25 طفلاً ويافعاً من المواهب الذين عبّروا بأغنياتهم عن قيم التعاون والانتماء، لتتوحّد أصواتهم في لوحات موسيقية تنبض بحب الوطن وإرادة الحياة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

افتتح الأمسية الطفل عبد الهادي السفري بأغانٍ وطنية وتراثية مثل “سكابا يا دموع العين” و”شد الهمة شد الحيل”.

تلاه الكورال بأغنيات ملهمة منها “موطني” و”بالحب بدنا نعمرها” و”ارفع راسك فوق”.

كما أبدعت الطفلة ميرا حصرية في أداء أغنيتي “يا حرية” لفيروز و”نحنا الثورة والغضب” لجوليا بطرس، لتكتمل الأمسية بلوحة فنية تجسّد معاني الحرية والصمود.

وتخلل الفعالية مشاهد توثيقية عُرضت على الشاشة، أبرزت معاناة الشعب السوري جراء النظام البائد والجرائم المرتكبة بحقه، مؤكدة أن إرادة التحرير والصمود هي الطريق نحو المستقبل، وأن صوت الطفولة هو صدى الأمل الواعد.

مديرة المعهد لبنى الناصر أوضحت في تصريح لـ سانا أن الأمسية تأتي في إطار دعم المواهب الناشئة وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي، مؤكدة أن مشاركة الطلاب إلى جانب أساتذتهم تجسّد رسالة المعهد التربوية والفنية في ترسيخ مفاهيم الحرية والسلام لدى الأجيال الجديدة.

ويعكس هذا النشاط دور مدينة حمص كمنارة للثقافة والفنون وإحياء الذاكرة الوطنية، مؤكداً قدرة الأصوات الشابة على نقل رسائل الحرية والسلام وتجسيد روح الحياة والأمل.

