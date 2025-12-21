معاون وزير الثقافة السوري: الشراكة مع المجتمع الأهلي أساس تعزيز السياسات الثقافية الوطنية

دمشق-سانا

أكد معاون وزير الثقافة للشؤون الثقافية سعد نعسان أن اتفاقية التعاون التي وقعتها الوزارة مع مؤسسة الرعاية الوطنية السورية مؤخراً، تمثل شراكة مؤسسية تقوم على رؤية مشتركة، تجعل الثقافة عنصراً فاعلاً في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز القيم الإنسانية.

أهمية الاتفاقية وتكامل الأدوار مع المؤسسات الأهلية

وقال نعسان في حديث لـ سانا حول الاتفاقية: إنها تشكل إطاراً عملياً لتوسيع أثر السياسات الثقافية، من خلال التعاون مع مؤسسة تمتلك خبرة ميدانية وحضوراً مجتمعياً قوياً، انطلاقاً من ضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي، وأن العمل الثقافي الفاعل يقوم على الشراكة وتكامل الأدوار، وأكد أن الوزارة تضع خبرتها المؤسسية ورؤيتها الاستراتيجية في تفاعل مباشر، مع المبادرات المجتمعية لترجمة السياسات الثقافية إلى برامج قريبة من الناس وملامسة لواقعهم.

ورأى نعسان أن هذا التعاون يوسع دائرة التأثير الثقافي، ويعزز استدامة المشاريع من خلال الجمع بين التخطيط الوطني طويل الأمد والخبرة الميدانية، بما يخدم أهداف التنمية الثقافية والاجتماعية، مع التركيز على برامج في المحافظات والمناطق الريفية لحماية التراث وتمكين الشباب والأطفال.

وشدد نعسان في ختام حديثه على التزام الوزارة بتعزيز الهوية الوطنية، عبر جهود مشتركة تضمن استمرارية العمل الثقافي في خدمة الشعب السوري.

نبذة عن مؤسسة الرعاية الوطنية السورية

يشار إلى أن مؤسسة الرعاية الوطنية السورية هي منظمة مجتمع أهلي مستقلة تعمل في سوريا، وتركز على تقديم الرعاية الاجتماعية والتنمية والخدمات الإنسانية، ودعم المجتمع المحلي من خلال الإغاثة الإنسانية، وتمكين الشباب عبر التدريب المهني والدورات التأهيلية، إضافة إلى دعم التعليم والخدمات الصحية، وتتعاون مع مؤسسات مهنية لتنمية الكفاءات وتنفيذ برامج مجتمعية، كما تعمل مع رابطة معتقلي الثورة السورية لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجين وعائلات المفقودين.