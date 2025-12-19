أكاديميون سوريون وأجانب يزورون المكتبة الوطنية بدمشق

دمشق-سانا

زار وفد من الأكاديميين السوريين والأجانب، المشاركين في ورشة “إعادة تخيل إنتاج المعرفة في سوريا”، المكتبة الوطنية السورية، وجالوا في أقسامها واطلعوا على بعض مقتنياتها ومخطوطاتها وكتبها.

الزيارة التي جرت أمس شارك بها باحثون وباحثات من جامعات أمريكية وأوروبية وعربية، ومراكز معنية بإنتاج المعرفة، تهدف إلى ربط جسور المعرفة بينهم وبين المكتبة، ودراسة آفاق الانفتاح المعرفي، واستخلاص رؤى عامة وإعداد خطط مستقبلية للتعاون.

يُشار إلى أن ورشة “إعادة تخيل إنتاج المعرفة في سوريا”، نظمها منتدى جامعة شيكاغو للبحث الحر والتعبير، ومعهدا الشرق والفرنسي للشرق الأدنى في بيروت، بالتعاون مع جامعة دمشق، في الـ 16 من الشهر الجاري واستمرت يومين بمشاركة باحثين وخبراء سوريين وأجانب في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.

والمكتبة الوطنية في دمشق تضم آلاف المخطوطات والكتب النادرة والصحف والدوريات، وتوفر مصادر للبحث العلمي وتسهيل الدراسات الأكاديمية، كما تشكل مركزاً ثقافياً مهماً للحفاظ على التراث الوطني ونقل المعرفة بين الأجيال.

وفي 18 من تشرين الثاني الماضي نظمت وزارة الثقافة السورية مؤتمراً تشاورياً لإعداد الهوية الاستراتيجية للمكتبة الوطنية بدمشق تركز حول سبل تحديد رؤية ورسالة وقيم المكتبة لتناسب جميع فئات الجمهور، ووضع رؤية حديثة للعمارة والديكور والمساحات وتجربة المكان، وتطوير الخدمات وتطبيق التحول الرقمي في جميع الأقسام.