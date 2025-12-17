اللجنة الوطنية للدراما تنفي تصوير دراما داخل سجن صيدنايا وفرع فلسطين

دمشق-سانا

نفت اللجنة الوطنية للدراما ما تداولته بعض الصحف والمنصات الإعلامية الدولية، حول تصوير أعمال درامية وسينمائية، في مواقع تُصنف كمسارح جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، خلال حقبة النظام البائد، مثل سجن صيدنايا وفرع فلسطين.

وأكدت اللجنة في بيان نشرته اليوم على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، أن التقارير المنشورة تحتوي على مغالطات واقعية، مشيرة إلى أن التصوير تم فقط في محيط خارجي محدود تابع لأحد المواقع الإدارية لفرع فلسطين، وتحديداً في الباحة الخارجية، دون الدخول إطلاقاً إلى أي أماكن مخصصة للاعتقال أو التعذيب أو الاحتجاز، أو يمكن تصنيفها قانونياً أو حقوقياً مسرح جريمة.

وأوضح البيان أن المواقع التي شهدت جرائم وانتهاكات خلال عهد النظام البائد، وعلى رأسها أماكن الاحتجاز والتعذيب، تعد شواهد مادية حساسة تخضع لمعايير قانونية دولية تتعلق بحفظ الأدلة والذاكرة الجمعية، مؤكداً التزام اللجنة الكامل بهذه المعايير وعدم السماح باستخدامها فنياً أو إعلامياً خارج الأطر القانونية والحقوقية الصارمة.

وقدرت اللجنة عالياً مشاعر الغيرة المشروعة لدى السوريين والسوريات، في الحرص على صون دلالات هذه المواقع واحترام ذاكرتها الأليمة وحقوقها غير القابلة للتصرف، مشددة على أن هذا الحرص منسجم تماماً مع مقاربتها في العمل، وأكدت حرصها على الحفاظ على المواقع ذات الطابع الجرمي أو التوثيقي كجزء من الذاكرة الوطنية والأدلة التاريخية، دون المساس بها أو توظيفها بصورة تسيء إلى حقيقتها أو رمزيتها.

ودعت اللجنة إلى التحقق والتدقيق قبل تداول أي معلومات تتعلق بهذه القضايا الحساسة، لأثرها القانوني والحقوقي والإنساني، ولتجنب الاستنتاجات الخاطئة التي تضر بالحق العام وجهود التوثيق والمساءلة، كما أعلنت انفتاحها على التعاون الكامل مع أي جهة حقوقية أو قانونية أو إعلامية مهنية، ترغب في التحقق من الوقائع أو الاطلاع على التفاصيل ضمن الأطر القانونية والشفافية الكاملة.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن العدالة الانتقالية وحفظ الذاكرة وصون الأدلة مسؤوليات جماعية لا تحتمل التسرع أو الاتهام غير المستند إلى وقائع موثقة، وأن المعالجة المهنية الرصينة هي الطريق الأجدى لاحترام الضحايا وحماية الحقيقة وصون حق المجتمع في المعرفة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت في الآونة الاخيرة جدلاً واسعاً، بعد أنباء عن استخدام معتقلات وأفرع أمنية زمن النظام البائد لتصوير أعمال درامية.