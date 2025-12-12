جوائز السينما الأوروبية 2026.. الاحتفاء بالتنوع والإبداع عبر 34 دولة

دمشق-سانا

مع اقتراب موعد الدورة الـ 38 لجوائز السينما الأوروبية، المقررة إقامتها في الـ 17 من كانون الثاني 2026 في برلين، تستعد أكاديميتا السينما الأوروبية، وإنتاج السينما الأوروبية، للاحتفال بأبرز الإنجازات في صناعة السينما عبر القارة العجوز، ضمن الحدث المعروف بكونه المكافئ الأوروبي لأوسكار هوليوود، والذي يسلط الضوء على التنوع والإبداع الأوروبي في الأفلام الروائية، والوثائقية، والرسوم المتحركة.

67 فيلماً في دائرة المنافسة

أعلنت الأكاديمية الأوروبية للأفلام عبر بيان نشرته على موقع جوائز السينما الأوروبية، عن القائمة المختصرة للأكاديمية، والتي تضم 67 فيلماً روائياً مميزاً ضمن دائرة الترشيحات المحتملة، منها 44 فيلماً روائياً، و15 فيلماً وثائقياً، و8 أفلام رسوم متحركة، مع مشاركة 27 فيلماً أخرجتها أو شاركت في إخراجها نساء، وتمثل القائمة 34 دولة أوروبية.

واختيرت الأفلام الروائية والوثائقية من قبل أعضاء مجلس الأكاديمية وخبراء أوروبيين مدعوين، في حين تم اختيار أفلام الرسوم المتحركة بالتعاون مع جمعية كارتون الأوروبية لأفلام الرسوم المتحركة، وتعتمد القائمة على معايير التنوع والشمول الخاصة بالأكاديمية.

أبرز المرشحين في الفئات الرئيسية

بحسب تقرير أعده الصحفي الفرنسي ديفيد موريكواند المتخصص بالسينما ونشره موقع يورو نيوز، تصدرت أفلام “القيمة العاطفية” للمخرج يواخيم تريير و”صراط” لأوليفر لاكس، الترشيحات في الفئات الرئيسية، حيث حصل كل منهما على أربعة ترشيحات شملت:

القيمة العاطفية: أفضل فيلم أوروبي، أفضل مخرج (تريير)، أفضل ممثلة (رينات رينسفي)، أفضل ممثل (ستيلان سكارسغارد)، وأفضل سيناريو (تريير وإسكيل فوت).

صراط: أفضل فيلم أوروبي، أفضل مخرج، أفضل ممثل (سيرجي لوبيز)، وأفضل سيناريو (سانتياغو فيلول ولاكس).

ومن الأفلام التي برزت في ترشيحات الجائزة “مجرد حادث” لجفار باناهي والذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان لهذا العام، وفيلم “صوت السقوط” لماشا شيلينسكي، والذي حصل على ثلاثة ترشيحات (أفضل فيلم، أفضل مخرج، وأفضل سيناريو).

موسم الجوائز الأوروبي الجديد

وفقاً لمنصة سينيوروبا، أطلقت الأكاديمية موسم الجوائز الأوروبي الجديد للأفلام المرشحة، بهدف تعزيز ظهور السينما الأوروبية أمام جمهور أوسع، حيث تعرض هذه الأفلام منذ الـ 18 من الشهر الفائت لغاية موعد الإعلان عن الجائزة، في 125 مدينة أوروبية.

الرئيس التنفيذي للأكاديمية، ماتيس واوتر كنول، أكد أن الهدف دفع الجمهور إلى مشاهدة الأفلام الأوروبية التي قد فاتهم مشاهدتها، مع إبراز هذه الأفلام خلال موسم الجوائز الدولي.

كما شمل الموسم برامج مثل اليوم الأوروبي للسينما المستقلة، والذي تم إحياؤه في الـ 23 من تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى إطلاق مبادرات رقمية عبر منصات متخصصة تتيح لمشتركي المكتبات مشاهدة أفلام مرتبطة بتاريخ الجوائز.

جوائز الحرف السينمائية

وأعلنت الأكاديمية أيضاً عن ترشيحات جوائز المهن السينمائية، حيث تصدرت الأفلام التالية الترشيحات، وفق تقرير أعده الصحفي الكندي سكوت روكسبورغ في موقع هوليوود ريبورتر:

– “بوجونيا” ليوورغوس لانثيموس: 5 ترشيحات (أفضل موسيقا أصلية، مونتاج، مكياج وشعر، تصميم إنتاج، تصميم صوت).

– “صراط” لأوليفر لاكس: 5 ترشيحات (اختيار الممثلين، تصوير سينمائي، مونتاج، تصميم إنتاج، تصميم صوت).

– “صوت السقوط” لماشا شيلينسكي: 5 ترشيحات (اختيار الممثلين، تصوير سينمائي، موسيقا أصلية، تصميم أزياء، مكياج وشعر).

تكريم الإنجازات الفردية

ستُكرم الدورة الممثلة والمخرجة النرويجية المرشحة للأوسكار ليف أولمان، بجائزة الإنجاز العمراني، وأليس روفاكر المخرجة الإيطالية، بجائزة الإنجاز الأوروبي في السينما العالمية.

يشار إلى أن جوائز السينما الأوروبية انطلقت عام 1988 من قبل الأكاديمية الأوروبية للأفلام، بهدف تكريم أفضل الإنجازات السينمائية في القارة، ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه الجوائز الحدث السنوي الأهم الذي يسلط الضوء على التنوع والإبداع في السينما الأوروبية، ويمنح صناع الأفلام فرصة للتقدير الدولي.