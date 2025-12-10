الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 10 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – ورشة عمل بعنوان “الذكاء الاصطناعي”، مع الآنسة يمامة رعد، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – ورشة عمل بعنوان “صحح مسارك في العلاقات الاجتماعية..اختلاف الطباع ودورها في قوة وضعف العلاقات”، تقدمها الأستاذة منيرة المنصوري، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – احتفالية النصر والتحرير بعنوان “ألوان حرة”، لمعهد التربية الفنية التشكيلية والموسيقية، في مقر المعهد بالمزة طلعة الإسكان، الساعة الـ 11 صباحاً.

4 – احتفالية بمناسبة يوم التحرير واليوم العالمي للغة العربية، في مجمع اللغة العربية بحي المالكي، الساعة الـ 12 ظهراً.

5 – صالون الشباب الثقافي في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 1.30 ظهراً.

6 – ندوة “عناوين في التحرير والاقتصاد – التوجهات العامة في الاقتصاد السوري”، في قاعة محاضرات غرفة تجارة دمشق، الساعة الـ 2 ظهراً.

7 – فعالية بمناسبة يوم التحرير واليوم العالمي للمعاق، بعنوان “أجنحة صغيرة تحلق عالياً”، في المركز الثقافي ببرزة طلعة مول قاسيون، الساعة الـ 2.30 ظهراً.

8 – ندوة بعنوان “الاعتقال السياسي والاختفاء القسري في حكم النظام البائد”، للدكتورة وجد قدور والمعتقل السابق الأستاذ محمود عيسى، في المركز الثقافي ببرزة، الساعة الـ 4 عصراً.

9 – محاضرة بعنوان “سقوط أنظمة الطاغية من منظور القرآن الكريم – سنن وحقائق”، يقدمها الأستاذ علاء الأيوبي، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5.30 عصراً.

10- عرض أفلام “ولنا في الخيال حب – زوتوبيا 2، الآن أنت تراني – الآن لا، السلم والثعبان”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

ريف دمشق:

جلسة توعية صحية بعنوان “فن التغذية الواعية لصحة دائمة”، مع الاختصاصية صباح كواني، في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 3 عصراً.

القنيطرة:

1 – احتفالية بمناسبة التحرير تتضمن معرض رسومات، ومحاضرة للدكتور محمود البادي بعنوان “عرس النصر”، وأمسية شعرية للشعراء: عبد الكريم عبادة – حسن سلمان – فداء فرج أحمد – مدين رحال، في مركز فيق الثقافي بمساكن برزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – حفل فني بعنوان “عرس النصر عرسنا”، في المركز الثقافي بمخيم الوافدين، الساعة الـ 5 مساءً.

حمص:

عرض مسرحية ويبقى الأمل – رحلة من رحم الآلام إلى ميلاد النور، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 3 عصراً.

حماة:

عرض مسرحي بعنوان “ظلان على الحائط”، تأليف وإخراج محمود عبد الباقي، في مسرح قصر الثقافة بحماة، الساعة الـ 6 مساءً.

إدلب:

ندوة بعنوان “المكتبة الوطنية ودورها التوثيقي في حفظ الذاكرة السورية”، للأستاذ سعيد حجازي، في المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 12 ظهراً.

حلب:

معرض فنون تشكيلية بعنوان “ذكرى النصر الأولى”، في صالة مديرية الثقافة بحي السبيل، الساعة الـ 2 ظهراً.

طرطوس:

1 ـ محاضرة بعنوان “دور الحوار المجتمعي في بناء السلم الأهلي”، يقدمها الدكتور رضوان زيادة، في، قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “سوريا آفاق المستقبل الحلم السوري”، يقدمها الدكتور محمد حاج صالح، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – فعاليات لحن التحرير، وتشمل عرض فنون شعبية لفرقة شهرزاد، وعرضاً فنياً لجمباز إيقاعي لفرقة فراشات طرطوس، في المركز الثقافي بمدينة طرطوس، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – أمسية كورالية بعنوان “ملّا إنت”، لكورالي حنين وحلم، في دير ماربولس بصافيتا، الساعة الـ 6 مساءً.

دير الزور:

شعر ومحاضرة تفاعلية عن الأديب الشهيد محمد رشيد رويلي، تقديم عبد الناصر حداد، في مقر فرع اتحاد الكتاب بدير الزور، الساعة الـ 6 مساءً.