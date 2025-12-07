قصر الثقافة في حماة يعرض فيلم “الشرارة الأولى” احتفاءً بالذكرى السنوية الأولى للتحرير

حماة-سانا

عرضت شاشة قصر الثقافة في حماة مساء اليوم، فيلماً قصيراً بعنوان “الشرارة الأولى”، نظمته مديرية الثقافة ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا.

مخرج الفيلم محمد السلوم قال في تصريح لمراسل سانا: إن الفيلم يأخذ المشاهد في رحلة مؤثرة عبر صفحات من تاريخ معاناة الشعب السوري، مركّزاً على مجزرة حماة عام 1982 وما تبعها من ظلم وقمع، من خلال قصة بيت واحد، ليصور بطش النظام أيام الأسد الأب واستمرار القهر في عهد الابن، مسلّطاً الضوء على الواقع الذي عاشه الأهالي، وصمودهم أمام القمع والإجرام.

وأشار مدير تصوير الفيلم أحمد ضاهر إلى أن العمل أنجز خلال فترة قصيرة بجهود كبيرة، موضحاً أن فريق العمل عاش مشاعر مماثلة لما عاشه آباؤهم وأجدادهم، ما دفع الجميع لتقديم أفضل ما لديهم لضمان وصول رسالة الفيلم للجمهور بشكل مؤثر.

تعزيز الذاكرة الوطنية عبر السينما

مدير ثقافة حماة محمد العمر أوضح أن الفيلم يقدم سردية كاملة لمعاناة حماة وأبنائها منذ عام 1982 وحتى التحرير العام الماضي، وأكد أن المديرية حرصت على تنظيم أنشطة ثقافية متنوعة تشمل معارض الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، وأمسيات شعرية وأعمالاً مسرحية، لتعزيز الفكر الوطني والحفاظ على الذاكرة الثقافية.

من جانبه، قال فايز برغل من حماة: إن الفيلم تجربة فنية رائدة، تجسد معاناة أهالي حماة وسوريا عامة من القهر والاستبداد والظلم الذي مارسه النظام البائد.

وأضاف: إن حماة تشهد، على غرار باقي المحافظات، نشاطات ثقافية متنوعة احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى للتحرير، كان آخرها أمسية شعرية بمشاركة مجموعة من الشعراء.