في ذكرى التحرير.. افتتاح معرض في مركز سهيل الأحدب للفنون التشكيلية بحماة

حماة-سانا

افتتح في مركز سهيل الأحدب للفنون التشكيلية بحماة معرض فني يضم مجموعة واسعة من الأعمال البصرية التي تجسد مسيرة الثورة منذ عام 2011، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير والنصر.

مدير المركز فادي عطورة ذكر لمراسل سانا أن المعرض يقدم لوحات وصوراً فنيةً تروي تفاصيل الحراك السلمي في بدايات الثورة، وما تعرض له المتظاهرون من قمع وقتل، إضافة إلى أعمال تستحضر صور عدد من الشهداء وتوثق تضحياتهم.

ويأتي هذا المعرض مترافقاً مع معرض آخر للخط العربي، حيث أوضح المشرف عليه المهندس محمد قنا في تصريح مماثل أنه يضم أربعين لوحة من مختلف الخطوط العربية، بمشاركة سبعة عشر خطاطاً محترفاً من حماة، إلى جانب طلاب موهوبين في هذا الفن.

وأشار إلى أن لوحات الخط تضمنت أبياتاً شعريةً وقصائد تحيي الثورة، فضلاً عن عدد من آيات القرآن الكريم، وذلك بهدف إبراز التراث العربي بوصفه حاضناً روحياً لمسيرة التحرير.

يذكر أن مركز سهيل الأحدب للفنون التشكيلية في مدينة حماة سُمّي باسم الفنان السوري سهيل الأحدب (1915–1969)، أول فنان من حماة أنهى دراسة فنية أكاديمية، وأنشئ عام 1961 بتكليف من وزارة الثقافة بعد جهود الأحدب في تنظيم “الحلقة الفنية” وتدريس الفن، ليصبح حاضنة للرسم، والنحت، والتصوير، والحفر، حيث لعب منذ إحداثه دوراً أساسياً في تنمية الإبداع الفني لدى الشباب، واستمرار النشاط التشكيلي في حماة عبر ورش ومعارض دورية.