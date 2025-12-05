يوم تفاعلي للأطفال في اللاذقية لتعزيز الانتماء وتنمية المواهب احتفالاً بذكرى التحرير

اللاذقية-سانا

احتضن المركز الثقافي في مدينة اللاذقية يوماً تفاعلياً للأطفال تحت عنوان “وطني”، تضمن أنشطة موجهة للأطفال، شملت الرسم على الوجوه، ومسرح الدمى، والألعاب التفاعلية، وورش الرسم، إضافة إلى سرد قصصي وقراءة قصة تفاعلية، وسط حضور لافت من العائلات.

المهندسة ريم عساف، رئيسة فريق مهارات الحياة في شعبة ثقافة الطفل بمديرية الثقافة، أوضحت في تصريح لمراسل سانا أن الفعالية التي تولت المديرية تنظيمها بالتعاون مع جمعية كتب الأطفال، تهدف لإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال وتنمية مواهبهم من مختلف الفئات العمرية، من 3 سنوات حتى 17 عاماً، من خلال أنشطة تتيح لهم التعبير عن أنفسهم وصقل مهاراتهم في بيئة آمنة ومحفزة.

من جانبها، أشارت نور ساعي، والدة أحد الأطفال المشاركين، إلى أهمية هذه الأنشطة في تطوير مواهب الأطفال وتعريفهم بأحداث الثورة السورية بأسلوب مبسط يجمع بين القصة والمشهد المسرحي، بما يجعل الفكرة قريبة من عقولهم.

بدوره عبّر الطفل محمد بيلاني عن سعادته بحضور الفعالية، وخصوصاً بالمسرحية التي عرّفته على التاريخ بطريقة ممتعة وجذابة، مؤكداً أنه يرغب بالمشاركة في فعاليات مشابهة مستقبلاً.

تأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات ذكرى التحرير، التي أطلقتها مديرية الثقافة في محافظة اللاذقية أمس، وتضمنت سلسلة من النشاطات الفنية والثقافية المتنوعة، على مدى خمسة أيام.