الفنون التشكيلية حاضرة في معرض “ميديا إكسبو سيريا” بدمشق

تصدرت أعمال الفنانين السوريين، معرض سوريا الدولي للإعلام والإعلان والطباعة بنسخته الرابعة “ميديا إكسبو سيريا” بدمشق، مقدمين انماطاً مختلفة من الرسومات وزخارف الخط العربي، حيث أكد عدد من الفنانين أن هذا المعرض خطوة لتعزز حضور الفن داخل معارض الإعلام، وتمنحه دوراً أكبر في صياغة المشهد الثقافي والإعلامي بصورة عامة.

حضور المرأة في لوحات المعرض

قدّمت الفنانة نازك ديبو مجموعة من أعمالها التعبيرية والواقعية بالرسم الزيتي، مركزة على صورة المرأة بوصفها رمز القوة، مؤكدة أن مشاركتها هذا العام تعد الأولى لها في دمشق بعد التحرير، وتشكل خطوة مهمة تعكس تطور تجربتها الفنية واتجاهها المتزايد نحو الواقعية الجمالية.

جماليات الحرف العربي

في المقابل، عرض الخطاط أحمد سوار في جناحه مجموعة من اللوحات والمنمنمات الخطية التي تُبرز جماليات الحرف العربي، وبيّن أنه بدأ تعلم الخط منذ سن الرابعة عشرة، متقناً خطوط الرقعة والنسخ والتعليق والديوان، وشارك بما يزيد على اثني عشر معرضاً شخصياً.

وأوضح سوار أن هذا الفن يعتمد قواعد دقيقة شبيهة بقواعد اللغة العربية، ولا يحتاج سوى رغبة صادقة وتدريب مستمر، مشيراً إلى أن هذا المعرض يشكل نافذة تسويقية مهمة لأعمال الفنانين.

ولفت الفنان التشكيلي بشير بشير إلى أن مشاركات الفنانين في “ميديا إكسبو سيريا” تأكيد على دور الفنون التشكيلية المختلفة داخل المعارض، مشيراً إلى أهمية دمجها في فضاءات الإعلام والتكنولوجيا لما تمنحه من قيمة جمالية وثقافية مضافة.

وتتواصل فعاليات معرض “ميديا إكسبو سيريا” بدورته الرابعة، الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات حتى يوم غد، ويستقبل زواره يومياً من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، مع توفير نقل مجاني للزائرين من وإلى مدينة المعارض عبر نقطة الانطلاق في البرامكة بدمشق.