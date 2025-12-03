أوركسترا دمشق تعيد إحياء التراث الطربي على مسرح دار الأوبرا

446A7204 أوركسترا دمشق تعيد إحياء التراث الطربي على مسرح دار الأوبرا

دمشق-سانا

قدّمت أوركسترا دمشق، بقيادة المايسترو محمد زغلول، أمسية غنائية بعنوان “أيام الطرب.. أغاني زمان” وذلك على مسرح دار الأوبرا بدمشق، في أجواء طربية أعادت ملامح الزمن الجميل، حيث ملأ الجمهور القاعة وتفاعل بحماس مع الفرقة والمغنين المشاركين.

أعمال من عيون الطرب العربي

وتضمن برنامج الأمسية باقة من روائع الموسيقا العربية الكلاسيكية، استهلها زغلول بمؤلف موسيقي بعنوان “ذكرى” من تأليفه مهدياً إياها لروح والديه الراحلين، ثم أدت المغنية لاميتا أيشوع بشكل منفرد أغنية “لو تعرفوا” لأصالة نصري، كلمات عبد الوهاب محمد، و لحن سيد مكاوي، و أدى نور الدين زيتون ” على رمش عيونها” لوديع الصافي من ألحان بليغ حمدي، ثم عزفت الأوركسترا مؤلف “شروق” ألحان هاني مهنا، ثم أدت سيلفانا دياب “أما براوة” ألحان محمد الموجي، وكلمات مرسي جميل عزيز، وللفنانة الراحلة صباح أدت رونا نوفل أغنية “عالضيعة” كلمات توفيق بركات و ألحان محمد عبد الوهاب.

446A7176 أوركسترا دمشق تعيد إحياء التراث الطربي على مسرح دار الأوبرا

كما قدم نور الدين زيتون أغنية “عاللي جرى” لأصالة كلمات محسن الخياط و ألحان حلمي بكر؛ و بتفاعل ومشاركة الجمهور عن طريق الغناء، ثم قدم عمار يونس رائعة أم كلثوم “ألف ليلة و ليلة” ألحان بليغ حمدي.

446A7281 أوركسترا دمشق تعيد إحياء التراث الطربي على مسرح دار الأوبرا

وكان ختام الأمسية الطربية الساحرة بأداء اغنية “كان يا مكان” لميادة الحناوي، من كلمات وألحان بليغ حمدي أدتها رونا نوفل وسط تفاعل و تصفيق حار من الحضور.

وفي تصريح لـ سانا أوضح المايسترو زغلول أن فكرة الحفل انطلقت من رغبة في إحياء أغاني الزمن الجميل التي تحظى بمحبة الجمهور وترتبط بذكرياته وعاداته، مع إتاحة فرصة للأصوات الأكاديمية الشابة للوقوف على مسرح دار الأوبرا، معتبراً أن الدور اليوم يقتضي دعم هذه الطاقات وتمكينها من تقديم مشاريع فنية تليق بعراقة المكان.

446A7119 أوركسترا دمشق تعيد إحياء التراث الطربي على مسرح دار الأوبرا

ورأى زغلول أن الإقبال الكبير ونفاد البطاقات خلال وقت قصير يعكس تعطش الجمهور لمثل هذه الفعاليات وعودة الروح إلى الحياة الثقافية والموسيقية، معبراً عن أمله في تعميم التجربة على مختلف المحافظات من خلال تنظيم حفلات في مدن سورية عدة واستضافة فرق ومواهب من باقي المناطق.

يشار إلى أن أوركسترا دمشق تأسست في عام 2016 على يد الموسيقي زغلول، ويتألف أعضاؤها من خريجي المؤسسات الأكاديمية السورية، وتعنى بتقديم أعمال طربية سورية خاصة وعربية بوجه العموم.

446A7075 أوركسترا دمشق تعيد إحياء التراث الطربي على مسرح دار الأوبرا
446A7198 أوركسترا دمشق تعيد إحياء التراث الطربي على مسرح دار الأوبرا
446A7235 أوركسترا دمشق تعيد إحياء التراث الطربي على مسرح دار الأوبرا
446A7302 أوركسترا دمشق تعيد إحياء التراث الطربي على مسرح دار الأوبرا
افتتاح المعرض السنوي الثالث للكتاب العربي في برلين بمشاركة سورية
كيف نكتب الحكاية… دليل للكتابة للأطفال كوسيلة للشفاء النفسي
وجوه سورية برؤية معاصرة.. باكورة ورشات اتحاد الفنانين التشكيليين
وزير الثقافة السوري يبحث مع منظمة إيطالية سبل التعاون في مجال صون التراث
انطلاق ملتقى الشباب الفني الأول في متحف دمشق لدعم الطاقات التشكيلية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك