مبادرة أرشيف الأشرطة السورية تحيي الذاكرة الصوتية في أمسية ببيت فارحي بدمشق

دمشق-سانا

استضاف بيت فارحي في دمشق القديمة مساء اليوم أمسية ثقافية نظّمتها مبادرة أرشيف الأشرطة السورية، بهدف إعادة إحياء الذاكرة الصوتية في سوريا وتقديم قراءة جديدة لدور الأرشيف في المرحلة التي تلت سقوط النظام البائد.

دور الأرشيف في سوريا الجديدة

ناقش المتحدثون يامن المقداد وسناء يازجي وإدارة زين خزام، خلال الندوة التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بحفظ الأرشيف، ودوره في تمثيل الهوية السورية الجديدة، مع التركيز على أهمية التعامل مع الذاكرة الجماعية بوعي ومسؤولية.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح الباحث يامن المقداد أن الأمسية تأتي ضمن جهود مستمرة لإعادة وصل السوريين بذاكرتهم الصوتية التي تعرّضت للتهميش والضياع عبر عقود، مشيراً إلى أن المشروع لا يقتصر على جمع الأشرطة ورقمنتها، بل يتعدى ذلك إلى فهم السياقات الاجتماعية والسياسية التي خرجت منها تلك الأصوات، بما يحمله من مسؤوليات تتعلق بالأخلاقيات والملكية الفكرية وتمثيل الذاكرة الجماعية بصدق وحساسية.

كما قدّمت سناء يازجي من مشروع “ذاكرة إبداعية” رؤية مناقضة للإنكار الذي رافق سنوات الثورة، مؤكدة أن توثيق الفن في لحظات الخوف «هو فعل وجودي يواجه محاولات المحو»، كما بيَّنت أن عملية توثيق التاريخ لها دور في ترسيخ المصالحة وإحياء عناصر الهوية التي طمسها تغول الأجهزة الأمنية زمن النظام البائد، وردم الشرخ الاجتماعي الذي تسببت به ممارسات اجهزته القمعية.

عرض فيلم سلمية يا ستّ البلاد

أعقب الندوة عرض فيلم “سلمية يا ستّ البلاد” (2025) من إخراج: عمر ملص، زينة شهلا، ويامن المقداد، الذي قدّم صورة سينمائية حيّة عن الإرث الصوتي لمنطقة سلمية، مستنداً إلى تسجيلات نادرة ومقابلات تحيي ذاكرة المكان وتعيد قراءتها بعيداً عن الإيديولوجيا.

موسيقا تستعيد روح الكاسيت

واختُتمت الأمسية بأداءات موسيقية حيّة قدّمها: غسان قدّور، جهاد شتيّان، علي جمّول، عبدالكريم طارق علي، رغدة رحمة، وناقد رحمة، حيث استعاد الفنانون روح أغاني الكاسيت الشعبية التي شكّلت جزءاً من الوجدان السوري لعقود.

ويعدّ أرشيف الشرائط السورية مبادرة توثيقية لحفظ تراث الكاسيت في سوريا، يقودها المؤسسان مارك جرجس ويامن المقداد، بمشاركة رند عانا في الرقمنة والأرشفة، وعمار منلا حسن في الكتابة والبحث، بهدف حماية الذاكرة الصوتية المهددة بالاندثار.