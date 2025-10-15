الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 15 من تشرين الأول 2025

دمشق:

1- مهرجان أدبي بعنوان “ستة أوتار للقلم”، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 2.30 ظهراً.

2 – ندوة بعنوان “التهجير والشتات السوري”، في المكتبة الوطنية، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان “التحول في الكتابة الإبداعية في زمن طوفان الأقصى”، للدكتور ثائر عودة، في المركز الثقافي بالميدان، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – ورشة حرفية في فن صناعة الإكسسوارات بعنوان “طوق وإسوارة”، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – ندوة حوارية بعنوان “الوضع الجيوسياسي”، في المكتبة الوطنية، الساعة الـ 4.45 عصراً.

6 – عرض 3 أفلام قصيرة هي “فيولا وياسمين ودراي 3″، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

7 – محاضرة بعنوان “إعادة إعمار الإنسان”، يلقيها الدكتور أحمد طقش، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5.30 مساءً.

8 – الأمسية الغنائية “قصائد مغناة”، للفرقة الوطنية للموسيقا العربية، في مسرح دار الأوبرا، الساعة الـ 7.30 مساءً.

9 – عرض أفلام “ترون آريس، فيها إيه يعني، المشي الطويل، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12.15 ظهراً لغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

حمص:

أمسية قصصية شعرية، في دير الآباء اليسوعيين بحي بستان السلام، الساعة الـ 5 مساءً.

حماة:

ندوة حوارية بعنوان “دور علم الاجتماع في فهم الواقع”، في جمعية أصدقاء سلمية بشارع حماة، الساعة الـ 5 مساءً.

طرطوس:

1 ـ العرض المسرحي الإرشادي “ابتسامة في عيون ضائعة”، لفرقة المسرح الزراعي الجوال، في صالة المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 ـ الفن الرحباني بأصوات كورال نهاوند، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان “الأمراض السارية للنساء في سن الإنجاب وسبل الوقاية منها”، للدكتورة رباح أحمد قدورة، في المركز الثقافي بمدينة الواحة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “أفكار في الاقتصاد السوري”، للدكتور محمد سهيل العبد الله، في المركز الثقافي بمدينة الحاضر، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 ـ أمسية شعرية بعنوان “زهور وقصائد”، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – عرض أفلام”الشعوذة الطقوس الأخيرة، ترون آريس، فيها إيه يعني، ريستارت”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.15 ظهراً لغاية الساعة الـ 9.30 مساءً.

دير الزور:

أمسية أدبية شبابية في قاعة المركز الثقافي بدير الزور، للشاعرين محمد مروان وأحمد بعاج، والقاص أحمد العبد الجليل الساعة الـ 7 مساءً.