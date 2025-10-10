الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 10 من تشرين الأول 2025

دمشق:

1 – مسرحية للأطفال بعنوان “فلة والأقزام السبعة” على مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساءً.

2 – عرض أفلام “ترون آريس، فيها إيه يعني، المشي الطويل، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12.15 ظهراً لغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

حماة:

1- تنفيذ لوحة جدارية هدية لسلمية، في الحديقة العامة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – افتتاح المعرض الفني “من رماد الحرب نرسم السلام”، في مقر جمعية أصدقاء سلمية، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – عرض مسرحية “وقت مستقطع” لفرقة سين من مصياف،في سينما سلمية، الساعة الـ 7 مساءً.

طرطوس:

1 – افتتاح المعرض الفني “انعكاسات”، في صالة المعارض بمدينة طرطوس القديمة، الساعة الـ 5 مساءً.

إدلب:

1- فعاليات فنية متنوعة ضمن مهرجان الماغوط المسرحي وتشمل: معرضاً للرسم، عروض مسرحية للكبار والصغار، كورال جماعي، في المركز الثقافي بإدلب من الساعة الـ 2 ظهراً لغاية الساعة الـ 7 مساءً.

حلب:

1 – عرض أفلام”الشعوذة الطقوس الأخيرة، ترون آريس،فيها إيه يعني، ريستارت”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.15 ظهراً لغاية الساعة الـ 9.30 مساءً.