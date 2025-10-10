الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 10 من تشرين الأول 2025

الأجندة الثقافية 1 1 1 1 1 1 الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 10 من تشرين الأول 2025

دمشق:

1 – مسرحية للأطفال بعنوان “فلة والأقزام السبعة” على مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساءً.

2 – عرض أفلام “ترون آريس، فيها إيه يعني، المشي الطويل، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12.15 ظهراً لغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

حماة:

1- تنفيذ لوحة جدارية هدية لسلمية، في الحديقة العامة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 –  افتتاح المعرض الفني “من رماد الحرب نرسم السلام”، في مقر جمعية أصدقاء سلمية، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – عرض مسرحية “وقت مستقطع” لفرقة سين من مصياف،في سينما سلمية، الساعة الـ 7 مساءً.

طرطوس:

1 – افتتاح المعرض الفني “انعكاسات”، في صالة المعارض بمدينة طرطوس القديمة، الساعة الـ 5 مساءً.

إدلب:

1- فعاليات فنية متنوعة ضمن مهرجان الماغوط المسرحي وتشمل: معرضاً للرسم، عروض مسرحية للكبار والصغار، كورال جماعي، في المركز الثقافي بإدلب من الساعة الـ 2 ظهراً لغاية الساعة الـ 7 مساءً.

حلب:

1 – عرض أفلام”الشعوذة الطقوس الأخيرة، ترون آريس،فيها إيه يعني، ريستارت”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.15 ظهراً لغاية الساعة الـ 9.30 مساءً.

انطلاق تظاهرة أفلام الثورة السورية الإثنين القادم في دار الأوبرا بدمشق
حملة الوفاء لإدلب بعيون الأهالي.. آراء ومقترحات لتحسين أثرها
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 11 من آب 2025
مبادرة “جسور” تطلق معرضها الأول للتنوع الثقافي في حلب
تدريب انتخابي في إدلب لتعزيز جاهزية لجنة مجلس الشعب ومهاراتهم التنظيمية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك