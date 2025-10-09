ميشيل حنوش… قصة إرادة وإبداع لشاب سوري في الغناء الأوبرالي وعزف الكمان

دمشق-سانا

لم تكن عيناه سوى نافذة أوسع للروح، إذ صدح الصوت الأوبرالي للشاب الموسيقي ميشيل حنوش سيمفونيةً للإرادة، وعزف كمانه قصصاً عن الأمل، فيما نسج من شغفه بالألحان تحدياً لإعاقته البصرية وتطلعاً لعرض موهبته داخل سوريا وخارجها.

البدايات من بيت موسيقي

ابن الثامنة عشرة يحدثنا عن شغفه بالموسيقى قائلاً لمراسلة سانا: “حب الموسيقى ينير دروب الحياة”، وبين جدران مدرسة بسمة أمل للمكفوفين بدمشق، يتابع ميشيل دراسته الثانوية، فيما يدرس الغناء الأوبرالي في معهد صلحي الوادي على يد الموسيقي فادي عطية، ويعزف على آلة الكمان بتدريب من مصون علي.

تعود جذور رحلته إلى عائلته الموسيقية، فهو أحد توءم ثلاثي، جميعهم يعزفون ويغنون، والدتهم درست الموسيقى والغناء على يد الراحل حسام الدين بريمو، وكانت ضمن فريق كورالي، فحرصت على أن ترافق الألحان الراقية أبناءها منذ نعومة أظفارهم.

من كورال سنا إلى خشبات المسارح

يروي ميشيل أن البداية كانت بعمر السنتين حين التحق مع توءميه بكورال سنا بقيادة الموسيقار بريمو، حيث تعلموا الغناء، ووقفوا على المسرح لأول مرة بعمر الثلاث سنوات، ومنذ ذلك الحين، تخصص أخواه كارل بالعزف على البيانو، وروي بالكمان، فيما اختار ميشيل الغناء الأوبرالي.

أما قصة ارتباطه بالكمان، فجاءت بالصدفة، عندما اقترح عليه الموسيقي عماد سمان تجربة هذه الآلة أثناء دراسته الغناء في معهد صلحي الوادي، فبدأ رحلة جديدة امتدت لعامين كاملين قبل أن يعتمدها كآلة ثانية إلى جانب الغناء.

تريو كاميرو.. فرقة عائلية بروح واحدة

منذ أربع سنوات، أسس ميشيل مع توءميه فرقة موسيقية عائلية حملت اسم “تريو كاميرو”، ينشرون عبرها على قناتهم في “يوتيوب” مقطوعات موسيقية معروفة بأدائهم المشترك، لتكون نافذة فنية يطلون من خلالها على جمهور واسع.

إنجازات محلية وعالمية

إرادة ميشيل في مواجهة إعاقته دفعته للتقدم بخطى ثابتة نحو المسرح في سوريا والعالم ليقف على خشبته كمغنٍ أوبرالي وعازف كمان، هذه الطموحات تحولت إلى إنجازات، إذ شارك في مناسبات ثقافية محلية بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل وعدة كورالات.

أما عالمياً، فحصد عام 2021 الجائزة الأولى خلال مشاركته في مسابقة “الإبداع الشامل” بروسيا عبر أداء كونشيرتو فالدي أونلاين، ومؤخراً، مثّل سوريا في مهرجان “دجاخروغ” بمدينة يريفان الأرمينية، حيث عزف الحركة الأولى من كونشيرتو الكمان لامينور للمؤلف باخ، ونال شهادة ودرع مشاركة.

دعم أسري يضيء الطريق

تؤكد والدته نادين أسود أن العائلة والأصدقاء قدموا دعماً كبيراً لميشيل في رحلته الفنية، مشيرةً إلى الجهد المميز الذي يبذله شقيقه روي، إذ يعزف النوتة مرة واحدة ليحفظها ميشيل، ويعينه على وضعيات اليد والكتف أثناء العزف على الكمان، ليكمل مع أخويه درب الإبداع المشترك.

بين الأمل والنور

بين صوت أوبرالي يصدح بالأمل وعزف يواجه العتمة بالنور، يواصل ميشيل حنوش خط مسيرته بثقة، ليكون أحد الوجوه السورية الشابة التي تثبت أن الفن قادر على أن يفتح الأفق مهما كانت التحديات.