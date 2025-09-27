معرض خيري لجمعية القديس منصور في حمص لتمكين المجتمع المحلي

حمص-سانا

يمثل المعرض الخيري الذي تنظمه جمعية القديس منصور الخيرية، في مقرها الواقع بحي المحطة في مدينة حمص، منصة مميزة لعرض منتجات السيدات والمتطوعات في الجمعية، إذ يضم تشكيلة متنوعة من المؤن التي تعكس غنى المطبخ السوري الأصيل.

ويتمثل هذا التنوع في المربّيات والعصائر والأطعمة المجففة والمخللات، إضافة إلى الأشغال اليدوية المتقنة مثل صناعة الشوكولا والصابون والشمع وقطع الإكسسوار وغيرها.

رئيسة مجلس إدارة الجمعية فيكتوريا قرنوب أكدت في تصريح لمراسلة سانا، أن المعرض أصبح تقليداً سنوياً تشارك فيه السيدات اللواتي يعملن من المنزل أو يُعِلْنَ أسرهن، كما يسعى لدعم الشابات صاحبات المشاريع الصغيرة.

وأوضحت قرنوب أن الجمعية تستقبل طلبات الزبائن ما يشكل فرصة عمل تجمع بين المتعة والفائدة، لافتة إلى أن ريع المعرض يعود لدعم الأسر الفقيرة المسجلة في الجمعية، والتي يبلغ عددها نحو 80 عائلة، إضافة إلى تقديم دعم مالي لنحو 75 طالباً جامعياً، أغلبهم من المتفوقين، لمساعدتهم على استكمال تعليمهم.

من ضمن المشاركات، ميرفت شحود التي تعمل منذ أربع سنوات في مطبخ الجمعية، حيث تعرض مجموعة من الأطباق مثل المعمول واليالنجي والأقراص والكبة بالجوز، كما تشارك الشابة بانا قسيس، خريجة هندسة غذائية، بمنتجات مشروعها الذي بدأته منذ عامين ونصف، إذ تقدّم شوكولا فاخرة مصممة خصيصاً للضيافة في مختلف المناسبات، ما يظهر روح الابتكار لديها.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية القديس منصور الخيرية في حمص كانت في الأصل فرعاً للجمعية الأم بحلب منذ عام 1994، قبل أن تستقل وتُشهَر كجمعية مستقلة عام 2017.