الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 17 من أيلول 2025

دمشق:

1 – عرض أفلام “قضية الغرباء، رحلة سعيدة، اللقطة الطويلة”، في مسرح الدراما بدار الأوبرا، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – عرض أفلام “الداخل مفقود والخارج مولود، طائر النار، رحلة سعيدة، سوريا نشيد الأحرار، حلم الطفولة”، في صالة كندي دمشق، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – عرض أفلام “العودة إلى حمص، سوريا نشيد الأحرار، رحلة سعيدة، اللقطة الطويلة”، في صالة كندي دمر، الساعة الـ 3 عصراً.

4 – ندوة حوارية بعنوان “دور المؤسسات النقابية في تعزيز حرية الصحافة”، في نادي الصحفيين بالعفيف، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان “ابن عربي في دمشق”، يلقيها الباحث بكري علاء الدين، في النادي العربي بجسر فيكتوريا، الساعة الـ 5.30 مساءً.

6 – محاضرة بعنوان “المشكلات الأسرية تحت المجهر”، للدكتور محمد عزيز عابدين، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5.30 مساءً.

7 – عرض فيلم “هذا البحر لي” في صالة الدراما بدار الأوبرا، الساعة الـ 6 مساءً.

8 – عرض فيلم “إلى سما” في صالة كندي دمشق الساعة الـ 6 مساءً.

9- عرض أفلام “إلى سما، ومضة، أرواح لم ترحل”، في صالة كندي دمر الساعة الـ 6 مساءً.

10 – حفل موسيقي للفرقة الوطنية للموسيقا العربية، بقيادة المايسترو عدنان فتح الله، في مسرح دار الأوبرا، الساعة الـ 7.30 مساءً.

11 – عرض فيلم “التغريبة السورية” في المتحف الوطني، الساعة الـ 8 مساءً.

12 – عرض أفلام “قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، ماما وبابا، آخر راجل في العالم”، في صالة سينما سيتي من الساعة الـ 11 صباحاً، لغاية الساعة الـ 10.45 مساءً.

حلب:

1- عرض موسيقي بعنوان “ليالي البوسفور”، في دار الكتب الوطنية، الساعة ال 7 مساءً.

2 – عرض أفلام” أسلحة، الدار، ريستارت، الشاطر، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

طرطوس:

أصبوحة أدبية فنية بعنوان “ورود بين الكلمات” في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 11 صباحاً.