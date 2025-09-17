الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 17 من أيلول 2025

1 – عرض أفلام “قضية الغرباء، رحلة سعيدة، اللقطة الطويلة”، في مسرح الدراما بدار الأوبرا، الساعة الـ 3 عصراً.
2 – عرض أفلام “الداخل مفقود والخارج مولود، طائر النار، رحلة سعيدة، سوريا نشيد الأحرار، حلم الطفولة”، في صالة كندي دمشق، الساعة الـ 3 عصراً.
3 – عرض أفلام “العودة إلى حمص، سوريا نشيد الأحرار، رحلة سعيدة، اللقطة الطويلة”، في صالة كندي دمر، الساعة الـ 3 عصراً.
4 – ندوة حوارية بعنوان “دور المؤسسات النقابية في تعزيز حرية الصحافة”، في نادي الصحفيين بالعفيف، الساعة الـ 4 عصراً.
5 – محاضرة بعنوان “ابن عربي في دمشق”، يلقيها الباحث بكري علاء الدين، في النادي العربي بجسر فيكتوريا، الساعة الـ 5.30 مساءً.
6 – محاضرة بعنوان “المشكلات الأسرية تحت المجهر”، للدكتور محمد عزيز عابدين، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5.30 مساءً.
7 – عرض فيلم “هذا البحر لي” في صالة الدراما بدار الأوبرا، الساعة الـ 6 مساءً.
8 – عرض فيلم “إلى سما” في صالة كندي دمشق الساعة الـ 6 مساءً.
9- عرض أفلام “إلى سما، ومضة، أرواح لم ترحل”، في صالة كندي دمر الساعة الـ 6 مساءً.
10 – حفل موسيقي للفرقة الوطنية للموسيقا العربية، بقيادة المايسترو عدنان فتح الله، في مسرح دار الأوبرا، الساعة الـ 7.30 مساءً.
11 – عرض فيلم “التغريبة السورية” في المتحف الوطني، الساعة الـ 8 مساءً.
12 – عرض أفلام “قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، ماما وبابا، آخر راجل في العالم”، في صالة سينما سيتي من الساعة الـ 11 صباحاً، لغاية الساعة الـ 10.45 مساءً.
1- عرض موسيقي بعنوان “ليالي البوسفور”، في دار الكتب الوطنية، الساعة ال 7 مساءً.
2 – عرض أفلام” أسلحة، الدار، ريستارت، الشاطر، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.
أصبوحة أدبية فنية بعنوان “ورود بين الكلمات” في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 11 صباحاً.