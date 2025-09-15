المثقف والحرية في زمن التحولات… حوار مع الروائي السوري فواز حداد

دمشق-سانا

يُعدُّ الروائي السوري فواز حداد أحد أبرز الأصوات الأدبية التي لم تساوم على الحقيقة، ومنذ بداياته يسأل التاريخ والسياسة والثقافة، كاشفاً المسكوت عنه، موقفه المناصر للثورة السورية انعكس في أعماله، حيث انتقد في عمله الأخير (الروائي المريب) ما أسماهم مثقفي الضباب الذين تواروا خلف الشعارات، بينما كانوا امتداداً للفساد والانتهازية، مؤكداً مسؤولية المثقف وحرية التعبير في مواجهة القمع والتحولات الصعبة.

في هذا الحوار مع سانا، يتناول حداد رؤاه حول الحركة الثقافية السورية خلال نصف قرن، وعلاقته بالثورة كأديب صنع أعماله، مع التركيز على تقنيات الكتابة والسخرية السوداء التي استخدمها لمواجهة قسوة الواقع، مؤكداً مسؤولية المثقف والحرية الأدبية في زمن التحولات العاصفة.

1 ـ ماذا قصدتَ بعبارة مثقفي الضباب؟

مثقفو الضباب هم الذين أخفوا مواقفهم الحقيقية وتلونوا مع تبدل الظروف السياسية، ورفعوا شعارات يسارية وتقدمية، بينما انحازوا للنظام الديكتاتوري، واتهموا المعارضين بالطائفية والإرهاب، وبعد 2011 ظهروا بوضوح مع تصاعد المظاهرات والقمع، فبدل أن يكونوا إلى جانب المثقفين الحقيقيين الذين اعتُقلوا أو استُشهدوا، مارسوا الانتهازية بأبشع صورها، وعبر تاريخ الثقافة السورية كانوا مع النظام والمعارضة في آن واحد، يغيرون مواقعهم حسب موازين القوى، محميين من السلطة، بينما ظل المخلصون مطاردين.

2ـ إلى أي حد أسهمت الرقابة الرسمية وغياب استقلالية الكاتب في إضعاف الثقافة السورية؟

على مدى نصف قرن نجح النظام في إنتاج ثقافة غير نقدية قائمة على الرضوخ والشلل، تراوحت بين الموالاة والحياد والدعاية، ولم تقدّم سوى النفاق، رغم اختراقات مهمة في الأدب والفنون حققها أفراد وتجمعات صغيرة إلى جانب كم كبير من الأعمال التافهة، ومع اندلاع الثورة لجأ مثقفون معارضون إلى الخارج حيث أتاح لهم المناخ الديمقراطي حرية الإبداع، بينما اضطر من بقي في الداخل إلى الصمت تجنباً للملاحقة.

ويظهر من حصيلة المشهد أن الثقافة حملتها قامات محدودة، بينما كانت تمثل الثقافات الوافدة سطحاً وتقليداً بائساً، وإذ غابت الحرية واستقلالية الكاتب، سادت الرقابة وتكرس “الرقيب الداخلي”، إلى جانب الرقابات الرسمية من اتحاد الكتاب والإعلام والسلطة، ما حال دون قيام ثقافة حقيقية.

3ـ هل من الممكن اعتبار “الروائي المريب” رواية شخصية أو سيرة ذاتية؟

ليست “الروائي المريب” رواية شخصية أو سيرة ذاتية، وإن كانت تستعير أحياناً من حياة الكاتب كما حدث في “جمهورية الظلام” أو عبر مواقف وتجارب وظفها لخدمة النص، هي رواية عن أجيال من المثقفين وتيارات أدبية شكلت مفاهيم، وليست عملاً توثيقياً، بل سرداً لأحداث وشخصيات وتحولات ومحاولات للتمرد في عالم قاسٍ على الأدب، أنصف قلّة من المبدعين وترك آخرين في الغبن، بينما صعد أدعياء الثقافة الباحثون عن المنافع والشهرة الزائفة.

4- تقنية الشخصية الغائبة كنمط أدبي فريد ومعاصر نجدها حاضرة في روايتك، لماذا فضلت هذه التقنية؟

في هذا النوع الروائي، يكون الغياب أبلغ من الحضور، إذ يثير الغموض والتساؤلات ويخلق هالة تعزز تأثير الشخصية وتجعل حضورها مؤكداً عبر غيابها، هذا الغياب يمنح الرواية ديناميكية وتوتراً، ويعكس زئبقية الشخصيات وتعقيد المشاهد الخفية، لم أختر هذه التقنية بل فرضتها الرواية نفسها، لأنها تكشف متغيرات غير مستقرة وظهوراً خاطفاً يعكس ما تختزنه الحياة من مجهول، وباختصار، هو عنصر ذو إمكانات واسعة إذا أُحسن استثماره، ليجعل الغائب حاضراً.

5 ـ ما الخطيئة الكبرى التي ارتكبها النظام البائد بحق الثقافة والمثقفين؟

في رواية سابقة وهي “المترجم الخائن” تعرضتُ للمثقفين بشكل مباشر، لكن كان هذا عن زمن ما قبل الربيع العربي، بينما “الروائي المريب” عن حدث حاضر هو زمن الأسد الابن وبالتحديد، فترة الثورة السورية، ما وضع حدوداً واضحة وحاسمة بين النظام والشعب، كما أن لها امتدادات نحو الخلف، حيث استطاع النظام في الفترتين ضبط الثقافة، وذلك بربط اتحاد الكتاب بحزب البعث والمخابرات، واعتماد أشخاص ليسوا من الموالين فقط، بل الموثوقين أيضاً، حازوا على رضا الأجهزة، هذه المركزية جعلت التحكم بالثقافة سهلاً إلى حد أنها عطلتها، وأدت في الواجهة إلى ظهور شلل من الأدباء يتنافسون على المناصب والمنافع، بينما الأغلبية معتم عليهم، وعلى نسق الديكتاتور انتشرت عقلية الأوحد في الثقافة: الأوحد في الرواية، الأوحد في القصة، الأوحد في الشعر، مع الهروب من إشكالات المجتمع، وتجاهل القمع والفساد، كذلك عدم التطرق بشكل جدي إلى تصحير المجتمع من السياسة، وقد انعكس ذلك على الأدب، بدعوى أن الفن لا علاقة له بالسياسة، وإذا تطرق لما يجري، فكان باستثمار آلام الضحايا، واعتماد سردية الإرهاب.

هذا ما فعله النظام، كمم الثقافة، ما أنتج ثقافة زائفة ومثقفين زائفين.

6 ـ لماذا كنت تميل في أعمالك التي رصدتَ فيها الثورة السورية والواقع السياسي إلى السخرية رغم ما فيها من ألم وسوداوية؟

يوظف الروائي على الرغم من تراجيدية الأحداث، أسلوب السخرية الذي يعزز نقده بحدة ويكشف تناقضات المشهد الثقافي، حيث تتحول الثقافة أحياناً من ضمير حي إلى أداة للتحايل على الحقائق وتجميل القبح وترويج الشعارات الفارغة تحت غطاء الوطنية، وتغدو السخرية وسيلة للتعرية، تفضح انحدار مدّعي الأدب رغم زخرفة خطابهم، ولأن الواقع أسود فهي سخرية سوداء تواجه ثقافة زائفة حرسها لسنوات صغار الأيديولوجيا بعقلية قمعية استبعدت الأصوات الحقيقية وأقصت المبدعين.

7 ـ المأساة السورية، إلى أي درجة تجد أنه من الضرورة بقاؤها موجودة في أدبنا ونتاجنا الإبداعي؟

المأساة السورية رغم حضورها القوي، بدأت رحلتها نحو التاريخ لتظل شاهدة على تضحيات الأجيال، ولتُذكّر بعدم تكرارها مستقبلاً، الأدب والرواية تنهلهما من التاريخ، فتبقى مادة حاملة للحقائق الكبرى والعِبَر والدروس، وشهادة على عظمة البشر في مواجهة القهر، لم تكن المأساة السورية مجرد جرح، بل مذبحة ومحرقة، حرباً شاملة في بلد صغير، راح ضحيتها الملايين، وكانت محطتها الكبرى إسقاط دكتاتورية شمولية رثة.