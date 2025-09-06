وزارة الثقافة تؤكد دعمها عرض فيلم سيرة الشهيد غياث مطر

دمشق-سانا

بعد الجدل الذي أُثير حول عرض فيلم يروي سيرة الشهيد غياث مطر، أكد وزير الثقافة السوري محمد الصالح، أن الوزارة لا يمكن أن تلغي فيلماً يتحدث عن واحد من أبناء ثورة الشعب السوري.

وقال الوزير الصالح في منشور على حسابه في منصة “X”: “وزارة الثقافة لا يمكن أن تلغي فيلماً يتحدث عن واحد من أبناء ثورتنا، تم التوجيه بتسهيل عرض الفيلم، وأرجو من القائمين على العمل عدم الأخذ بأي قرار مخالف لهذا التوجّه، راجيًا التوفيق لكل مبدع ساهم في هذا العمل، ولكل مبدعي وطننا الحبيب”.

وأشار الصالح إلى أنه تواصل هاتفياً مع مخرج الفيلم سام القاضي، ومع والدة غياث التي تنتظر عرض الفيلم كعرس لابنها، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لعرض الفيلم وحرصها على إزالة أي لبس قد يفضي إلى تعطيل ذلك.

ويأتي هذا الموقف في إطار توجه وزارة الثقافة إلى دعم الأعمال الإبداعية التي تحفظ الذاكرة الوطنية، وتكرّم تضحيات أبناء الشعب السوري، وانطلاقاً من إيمانها بدور الثقافة في توثيق الحقيقة، وترسيخ القيم التي ناضل من أجلها السوريون في سبيل العدالة والكرامة والحرية.

والشهيد غياث مطر هو ناشط سوري، شارك بتنظيم المظاهرات المطالبة بالحرية في مدينة داريا بريف دمشق، اعتقله عناصر النظام البائد في أيلول 2011 وقُتل أثناء الاعتقال تحت التعذيب.