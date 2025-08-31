صناعة الحرير في سوريا.. إرث عريق يتألق في معرض دمشق الدولي

ريف دمشق-سانا

تأسر أمل أحمد خلف الزائرين في جناح اتحاد فلاحي حماة بمعرض دمشق الدولي وهي تستخدم آلة الحياكة اليدوية الخشبية لتصنع منسوجات من خيوط الحرير الطبيعي، مجسدة عراقة صناعة الحرير السورية.

وأوضحت أحمد في تصريح لـ سانا، أن صناعة الحرير تعتمد على دودة القز التي تنتج شرانق حريرية تُستخرج منها ألياف الحرير الطبيعية، مبينة أنها تعد من الصناعات التراثية التي تتميز بها العديد من المحافظات السورية، ورغم اندثارها في بعض المناطق، إلا أنها استطاعت الاستمرار في مناطق أخرى، حيث توارثها الآباء عن الأجداد.

وأشارت إلى أهمية توفير سوق كبير لتصريف صناعة الحرير محلياً، وإتاحة المجال للوصول إلى السوق الخارجية، حيث تعد مصدراً مهماً للدخل ولفرص العمل في المناطق الريفية.

واعتبرت أن المشاركة في معرض دمشق الدولي فرصة للتعرف على العديد من الشركات المحلية والخارجية، ولتعريف الزائرين بأبرز الصناعات التراثية السورية ومحاولة إحيائها والحفاظ عليها، لافتة إلى أن المشاركة والإقبال الواسعين للجناح الزراعي وأجنحة التراث السوري، يعكسان اهتمام السوريين بهذه الحرف والمهن التاريخية.

وتعد صناعة الحرير من التراث القديم التي تتميز به سوريا، حيث تبدأ العملية بتربية دودة القز وتغذيتها على أوراق التوت حتى تصل إلى مرحلة غزل الشرنقة حول نفسها، عبر إفراز سائل لزج يتصلب مكوناً خيطاً حريرياً، ثم تُجمع الشرانق وتُغلى في الماء الساخن لإزالة الصمغ الذي يربط الخيوط، ثم تُسحب الخيوط الفردية من الشرانق وتُلف لتكوين خيوط أكبر وأقوى، تُستخدم لاحقاً في نسج الأقمشة الحريرية الناعمة واللامعة.

وتشهد فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 مشاركة واسعة للحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات السورية، حيث جذبت الزائرين إلى أجنحتها المتخصصة.

وتستمر فعاليات المعرض حتى الـ 5 من شهر أيلول المقبل بمشاركة أكثر من 800 شركة محلية وعربية ودولية.