“أثر المذاهب الفلسفية في الفكر الإسلامي”… محاضرة باتحاد الكتاب في دمشق

دمشق-سانا

نظّم اتحاد الكتّاب العرب فرع دمشق، ندوة فكرية بعنوان أثر المذاهب الفلسفية في الفكر الإسلامي”، ألقاها الباحث في الفلسفة والعقائد والأديان الدكتور ماهر خميس، وذلك في صالة الاتحاد بمنطقة المزة، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الفكري والثقافي.

التعرف على الآخر ضرورة لتعزيز الاحترام المتبادل

وتطرق الدكتور خميس في محاضرته التي أقيمت مساء أمس لأثر بعض المذاهب الفلسفية مثل الغنوصية والهرماسية والفلسفات اليونانية في الفكر الفلسفي الإسلامي، واعتبر أن دراسة أثر الفلسفة في الإسلام مهمة وضرورية، لإعطاء فكرة عن نشوء التيارات الفكرية المختلفة، وتسهم في التعرف على الآخر، بعيداً عن الأفكار المسبقة، داعياً لإطلاق دراسات علمية وأكاديمية جديدة تحمل بعداً اجتماعياً وثقافياً مهماً.

تعميق البعد الفلسفي لمواجهة خطاب الكراهية

رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتّاب الدكتور عصام شيخ الأرض أوضح في تصريح لـ سانا، أن المحاضرة تعد الأولى من نوعها في سوريا بهذا الطرح، مشيراً إلى أن الغاية منها هي تعميق البعد الفكري والفلسفي ضمن المنظومة الثقافية، وقال: “اليوم أصبح لدينا حرية أكبر في التفكير، وبات بإمكاننا الخوض في الفلسفات الدينية باعتبارها موضوعات فكرية، وهو ما يفتح المجال لفهم أعمق بين السوريين بمختلف مكوناتهم، ويُسهم في محاربة خطاب الكراهية وتعزيز التقارب المجتمعي”.

ويواصل اتحاد الكتّاب العرب تنظيم فعاليات فكرية وأدبية متنوعة تتيح فضاءً للحوار والانفتاح الثقافي، ما يُسهم في إثراء المشهد الثقافي السوري وتطوير أدوات المعرفة وذلك في مسعى منه لتناول قضايا فكرية جديدة غير مطروقة سابقاً.