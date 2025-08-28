الشاعرة زينب حسين توقع مجموعتها الثالثة في ثقافي المزة بدمشق

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي العربي في منطقة المزة بدمشق مساء أمس أمسية أدبية، احتفاءً بتوقيع الشاعرة زينب حسين مجموعتها الشعرية الجديدة بعنوان” كاف لكوني”، حضرها عدد من الأدباء والمثقفين، قدموا نقاشات وتقييمات أدبية متعددة حول العمل الجديد.

مضمون المجموعة الشعرية

وفي تصريح لـ سانا الثقافية، أوضحت حسين أن مجموعتها تقع ضمن إطار 98 عنواناً من الشعر الصوفي، وفكرة العنوان” كاف لكوني “مستوحاة من أن حرف الكاف يمثل جزءاً صغيراً من كلمة “الكون”، والتي تحمل معاني واسعة ومتعددة.

وأضافت: “إن قصائد المجموعة تنهل من الشوق والحب، كجزء صغير مما يعتريها من التطلع نحو الذات الإلهية، في تجربة روحانية عميقة تعيشها عبر حالات من التأمل والتفكر”.

آراء النقاد في كاف لكوني

وأشاد الناقد والشاعر أمير سماوي بالمجموعة معتبراً إياها ظاهرة فريدة ونادرة في الشعر النسوي، مؤكداً أن النصوص تعبر عن وجدانية وروحانية نابعة من استعداد داخلي فطري لدى الشاعرة، ما انعكس بشكل واضح على مفرداتها، وأدى إلى توليد أفكار متعددة لدى القراء. وأشار سماوي إلى أن اللغة في المجموعة خضعت لإرادة الشاعرة العاطفية والإبداعية، لتمثل تجلّياً روحياً يتطلبه زمننا لمواجهة المآسي.

من جهته، لفت الأديب عبد الله نفاخ إلى أن المجموعة تحمل المعنى الصوفي الحقيقي، الذي عبّرت عنه الشاعرة بصراحة وعمق، من خلال تمكن لغوي دقيق وسيطرة على حالة الوجد.

لمحة عن الشاعرة

زينب حسين حاصلة على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، وتعمل في المعهد العالي للغات، ولها برامج ثقافية احتفت بالأدباء والمبدعين السوريين.

ولها ثلاث مجموعات شعرية هي: على القلب استوى، وورقّ، أما مجموعة كاف لكوني التي صدرت العام الحالي فتقع في 103 صفحات من القطع الصغير.