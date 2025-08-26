الهيئة السورية للكتاب… حضور متجدد في معرض دمشق الدولي

دمشق-سانا

تشارك الهيئة العامة السورية للكتاب في فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين، الذي يُقام بين السابع والعشرين من آب والخامس من أيلول 2025، ضمن جناح وزارة الثقافة.

حضور ثقافي يجسّد الهوية الوطنية

أكد مدير عام الهيئة العامة السورية للكتاب وائل أحمد حمزة في تصريح لـ “سانا”، أن هذه الدورة من المعرض تكتسب أهمية خاصة، كونها محطة على طريق تعافي سورية وعودتها إلى فضائها الطبيعي كملتقى لحضارات الشعوب.

وأشار إلى أن الحضور الثقافي للهيئة يسهم في ترسيخ الانتماء وتعزيز الهوية الوطنية، انطلاقاً من الخصوصية السورية وصولاً إلى بعدها الإنساني.

عرض إصدارات حديثة ومتنوعة

ولفت حمزة إلى أن مشاركة الهيئة ستتضمن عرض مجموعة واسعة من الإصدارات الحديثة والمتنوعة، من أعمال مترجمة ومؤلفات إبداعية ومنشورات للأطفال، إلى جانب مجلاتها الدورية مثل (المعرفة، جسور، الخطوط العربية، أسامة، شامة).

فعاليات مرافقة على مدار المعرض

وأوضح أن جناح الهيئة سيشهد سلسلة من الفعاليات الثقافية طوال أيام المعرض، بما يعكس حيوية المشهد الثقافي السوري وانفتاحه على المستقبل.

تعزيز الهوية ونشر الثقافة

وتأتي مشاركة الهيئة العامة السورية للكتاب في المعرض بصفتها المؤسسة الوطنية المعنية بإصدار الكتاب السوري وتقديم مختلف أشكال الإبداع الأدبي والمعرفي، بما يعزز نشر الثقافة وترسيخ الهوية الوطنية.