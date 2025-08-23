انطلاق ملتقى الشباب الفني الأول في متحف دمشق لدعم الطاقات التشكيلية

دمشق-سانا

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الشباب الفني الأول في رحاب متحف دمشق الوطني، بمشاركة 12 من خريجي كلية الفنون الجميلة وطلاب الدراسات العليا، ضمن مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة لدعم وتمكين الطاقات الفنية الشابة في سوريا.

ويستمر الملتقى حتى الـ 30 من آب الجاري، ويُختتم بمعرض جماعي يضم أعمالاً تشكيلية أنجزها المشاركون خلال أيام الملتقى، بتنظيم من مديرية الفنون الجميلة في الوزارة، التي وفرت دعماً مادياً ومعنوياً شاملاً للمشاركين، بما في ذلك الأدوات الفنية وحرية اختيار المواضيع دون قيود.

وأوضح مدير الفنون الجميلة، وسيم عبد الحميد، في تصريح لـ سانا، أن الملتقى يمثل أولى خطوات خطة الوزارة لدعم الفنانين الشباب، بتوجيهات من وزير الثقافة، لتذليل العقبات التي تواجههم بعد التخرج، وتمكينهم من إثبات حضورهم الفني وترك بصمتهم الخاصة.

وأضاف عبد الحميد: إن الأعمال المنجزة خلال الملتقى تُعد امتداداً لمشاريع التخرج وتطويراً لها، مشيراً إلى أن الوزارة ستمنح المشاركين شهادات تقدير ودعماً مادياً في ختام الفعالية.

آراء المشاركين: تجربة غنية في فضاء حضاري

الطالبة ريم العلي، خريجة جامعة تشرين وطالبة ماجستير في جامعة دمشق، اعتبرت أن الفعالية أعادت الحياة إلى اللقاءات الفنية في الهواء الطلق، مشيدة بالدعم الكبير الذي وفرته الوزارة.

أما الطالب مقداد فاضل من قسم التصوير، فرأى أن الملتقى يشكل دعماً حقيقياً للفنانين الشباب في بداية مسيرتهم، وخاصة مع الحرية الكاملة في اختيار المواضيع.

من جهتها، وصفت الفنانة البصرية دلع جلنبو، طالبة ماجستير في قسم التصوير، العمل داخل المتحف الوطني بأنه تجربة تعكس تلاحم الفن المعاصر مع الحضارة السورية، وتشكل منصة انطلاق نحو معارض مستقبلية.

خطة مستقبلية للفنون التشكيلية

وتعمل وزارة الثقافة على إطلاق سلسلة من الملتقيات التخصصية، تشمل ملتقيات للنحت بالتعاون مع معهد الفنون التطبيقية في قلعة دمشق، وصولاً إلى التحضير لإطلاق بينالي سوريا الأول في خريف 2026، بمشاركة فنانين سوريين وعالميين، بهدف ربط الحراك التشكيلي المحلي بنظرائه في العالم.