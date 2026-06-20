استشهاد ‏جنديين من الجيش السوري إثر تعرضهما لاستهداف ‏غادر من قبل مجهولين قرب مدينة منبج

photo 2026 06 20 12 27 33 استشهاد ‏جنديين من الجيش السوري إثر تعرضهما لاستهداف ‏غادر من قبل مجهولين قرب مدينة منبج
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