استشهاد جنديين من الجيش السوري إثر تعرضهما لاستهداف غادر من قبل مجهولين قرب مدينة منبج تاريخ النشر: 2026/06/20 12:29 مساءً اخر تحديث: 2026/06/20 12:29 مساءً صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك استشهاد جنديين من الجيش السوري إثر تعرضهما لاستهداف غادر من قبل مجهولين قرب مدينة منبج يونيو 20, 2026 يونيو 20, 2026 اجتماع موسع في وزارة العدل لبحث تسريع إجراءات محاكم العدالة الانتقالية يونيو 20, 2026 يونيو 20, 2026 قلعة صلاح الدين على قوائم الإيسيسكو.. اعتراف جديد بقيمة أحد أهم الحصون التاريخية يونيو 20, 2026 يونيو 20, 2026 إصابة 23 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية يونيو 20, 2026 يونيو 20, 2026