مراسل سانا: مجموع التبرعات لصالح حملة “حلب ست الكل” يتجاوز 210 ملايين دولار

photo 2025 12 19 21 20 41 Copy مراسل سانا: مجموع التبرعات لصالح حملة "حلب ست الكل" يتجاوز 210 ملايين دولار

مدير الإعلام في حلب لـ سانا: فعاليات متنوعة وفقرات من التراث الحلبي في حملة حلب ست الكل
انتهاء الدور الأول من بطولة النصر للجامعات في أعزاز ضمن فعاليات “حلب ست الكل”
150 مليون دولار في يومها الأول أهالي حلب يعبرون عن مشاعرهم وآمالهم بحملة “حلب ست الكل”
انطلاق بطولة النصر للجامعات في مدينة الباب، ضمن فعاليات حملة “حلب ست الكل”‏
مشاهد من إطلاق حملة “حلب ست الكل”
