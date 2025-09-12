مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: سوريا وفّرت فرصة لشرح برنامجها الكيميائي بالكامل منذ 22 دقيقة مندوب باكستان لدى مجلس الأمن: نثمّن تعاون سوريا للقضاء على الأسلحة الكيميائية مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وندعو لوقفها الوسوم:مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مندوب باكستان لدى مجلس الأمن: نثمّن تعاون سوريا للقضاء على الأسلحة الكيميائية منذ دقيقة واحدة مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وندعو لوقفها منذ 6 دقائق مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: سوريا وفّرت فرصة لشرح برنامجها الكيميائي بالكامل منذ 22 دقيقة افتتاح حديقة ترفيهية للأطفال، وتكريم 100 طفل يتيم في مدينة إزرع بدرعا منذ 37 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: