مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد أحمد عبد السلام

مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية

محمد طه الأحمد

مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية

محمد طه الأحمد

المؤهلات والمناصب

-إجازة في الهندسة الزراعية تخصص اقتصاد زراعي عام 2007.
-ماجستير في الاقتصاد الزراعي – جامعة القاهرة، تخصص التقييم المالي والاقتصادي للمشاريع الزراعية عام 2012.
-دكتوراه في التنمية الاقتصادية الزراعية – جامعة إدلب عام 2020.
-تأسيس جامعة إدلب.
-مدير إدارة خدمات إدلب عام 2016.
-مدير الإدارة العامة للخدمات في إدلب عام 2017.
-وزير الاقتصاد والموارد خلال عامي 2018 و2019.
-وزير الزراعة والموارد المائية بين عامي 2020 و2024 في حكومة الإنقاذ السورية.
-وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال 2025.
-مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين.
-رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.

الحكومة السورية 2026

إدارة المراسم في وزارة الخارجية

محمد أحمد عبد السلام

● إجازة في طب الأسنان - جامعة دمشق عام 2011.

● مدير شؤون المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين.

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مديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية

نهلة عثمان

● إجازة في القانون الألماني - اختصاص قوانين اللجوء والأسرة.

● مستشارة وممثلة قانونية للعديد من الجمعيات العربية والسورية في ألمانيا.

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إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين

سالي شوبط

● ماجستير في العلاقات الدولية عام 2021 من جامعة روتجرز - نيوآرك.

● المفوضة الخاصة لشؤون الأمم المتحدة في وزارة الخارجية والمغتربين السورية منذ الـ 30 من أيار 2025.

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مدير إدارة التمثيل الدبلوماسي في وزارة الخارجية السورية

عبيدة عبد الله الأرناؤوط

● ماجستير في التأهيل والتخصص من جامعة حمص.

● مدير الشؤون السياسية في حمص بين عامي 2024 و2026.

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مستشار التطوير الأكاديمي والتدريب الدبلوماسي في وزارة الخارجية السورية

محمد نجيب الغضبان

● دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مدينة نيويورك.

● عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق.

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مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية

سعد بارود

● ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

● خبرة دبلوماسية لأكثر من عقد في العلاقات الدولية والعمل الإنساني والتنمية.

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