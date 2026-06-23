محمد طه الأحمد

المؤهلات والمناصب
-إجازة في الهندسة الزراعية تخصص اقتصاد زراعي عام 2007.
-ماجستير في الاقتصاد الزراعي – جامعة القاهرة، تخصص التقييم المالي والاقتصادي للمشاريع الزراعية عام 2012.
-دكتوراه في التنمية الاقتصادية الزراعية – جامعة إدلب عام 2020.
-تأسيس جامعة إدلب.
-مدير إدارة خدمات إدلب عام 2016.
-مدير الإدارة العامة للخدمات في إدلب عام 2017.
-وزير الاقتصاد والموارد خلال عامي 2018 و2019.
-وزير الزراعة والموارد المائية بين عامي 2020 و2024 في حكومة الإنقاذ السورية.
-وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال 2025.
-مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين.
-رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.