عبيدة عبد الله الأرناؤوط
عبيدة عبد الله الأرناؤوط
الحكومة السورية 2026
● دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مدينة نيويورك.
● عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق.
● ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
● خبرة دبلوماسية لأكثر من عقد في العلاقات الدولية والعمل الإنساني والتنمية.
● إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 2012.
● شغل منصب معاون وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ السورية.
● ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مرمرة في اسطنبول.
● استشاري مع عدة وكالات أممية ومؤسسات محلية ودولية في دول مختلفة.
● ماجستير في الهندسة من جامعة تورونتو - كندا.
● عمل مستشاراً لعدة وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، في الوطن العربي وشمال سوريا.
● من مواليد عام 1974.
● دكتوراه في الدراسات الإعلامية من الجامعة الأمريكية بلندن.
● ترأس وفد "منصة القاهرة" في مفاوضات جنيف 4.