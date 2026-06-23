عبيدة عبد الله الأرناؤوط

عبيدة عبد الله الأرناؤوط

الحكومة السورية 2026

مستشار التطوير الأكاديمي والتدريب الدبلوماسي في وزارة الخارجية السورية

محمد نجيب الغضبان

● دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مدينة نيويورك.

● عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق.

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مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية

سعد بارود

● ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

● خبرة دبلوماسية لأكثر من عقد في العلاقات الدولية والعمل الإنساني والتنمية.

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مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية

قتيبة قاديش

● إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 2012.

● شغل منصب معاون وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ السورية.

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مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية السورية

حسان جنيدي

● ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مرمرة في اسطنبول.

● استشاري مع عدة وكالات أممية ومؤسسات محلية ودولية في دول مختلفة.

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مستشار شؤون الطاقة والبيئة في وزارة الخارجية السورية

طلال كنعان

● ماجستير في الهندسة من جامعة تورونتو - كندا.

● عمل مستشاراً لعدة وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، في الوطن العربي وشمال سوريا.

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مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية

جهاد مقدسي

● من مواليد عام 1974.

● دكتوراه في الدراسات الإعلامية من الجامعة الأمريكية بلندن.

● ترأس وفد "منصة القاهرة" في مفاوضات جنيف 4.

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