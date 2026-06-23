مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش

مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية

قتيبة قاديش

مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية

قتيبة قاديش

المؤهلات والمناصب

-إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 2012.
-مسؤول مخيمات الشمال السوري في حكومة الإنقاذ السورية.
-شغل منصب معاون وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ السورية.

الحكومة السورية 2026

مستشار التطوير الأكاديمي والتدريب الدبلوماسي في وزارة الخارجية السورية

محمد نجيب الغضبان

● دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مدينة نيويورك.

● عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق.

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مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية

سعد بارود

● ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

● خبرة دبلوماسية لأكثر من عقد في العلاقات الدولية والعمل الإنساني والتنمية.

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مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية السورية

حسان جنيدي

● ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مرمرة في اسطنبول.

● استشاري مع عدة وكالات أممية ومؤسسات محلية ودولية في دول مختلفة.

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مستشار شؤون الطاقة والبيئة في وزارة الخارجية السورية

طلال كنعان

● ماجستير في الهندسة من جامعة تورونتو - كندا.

● عمل مستشاراً لعدة وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، في الوطن العربي وشمال سوريا.

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مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية

جهاد مقدسي

● من مواليد عام 1974.

● دكتوراه في الدراسات الإعلامية من الجامعة الأمريكية بلندن.

● ترأس وفد "منصة القاهرة" في مفاوضات جنيف 4.

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مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية السورية

حمزة المصطفى

● من مواليد عام 1985.

● حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة دمشق عام 2007.

● شغل منصب وزير الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية الأولى.

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