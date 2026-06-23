المؤهلات والمناصب
-إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 2012.
-مسؤول مخيمات الشمال السوري في حكومة الإنقاذ السورية.
-شغل منصب معاون وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ السورية.
مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية
قتيبة قاديش
مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية
قتيبة قاديش
المؤهلات والمناصب
-إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 2012.
-مسؤول مخيمات الشمال السوري في حكومة الإنقاذ السورية.
-شغل منصب معاون وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ السورية.
● دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مدينة نيويورك.
● عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق.
● ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
● خبرة دبلوماسية لأكثر من عقد في العلاقات الدولية والعمل الإنساني والتنمية.
● ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مرمرة في اسطنبول.
● استشاري مع عدة وكالات أممية ومؤسسات محلية ودولية في دول مختلفة.
● ماجستير في الهندسة من جامعة تورونتو - كندا.
● عمل مستشاراً لعدة وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، في الوطن العربي وشمال سوريا.
● من مواليد عام 1974.
● دكتوراه في الدراسات الإعلامية من الجامعة الأمريكية بلندن.
● ترأس وفد "منصة القاهرة" في مفاوضات جنيف 4.
● من مواليد عام 1985.
● حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة دمشق عام 2007.
● شغل منصب وزير الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية الأولى.