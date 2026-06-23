قتيبة قاديش

المؤهلات والمناصب

-إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 2012.

-مسؤول مخيمات الشمال السوري في حكومة الإنقاذ السورية.

-شغل منصب معاون وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ السورية.