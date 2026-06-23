مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية حسان جنيدي

مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية

حسان جنيدي

مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية

حسان جنيدي

الحكومة السورية 2026

مستشار شؤون الطاقة والبيئة في وزارة الخارجية

طلال كنعان

● ماجستير في الهندسة من جامعة تورونتو - كندا.

● عمل مستشاراً لعدة وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية، في الوطن العربي وشمال سوريا.

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مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين

جهاد مقدسي

● من مواليد عام 1974.

● دكتوراه في الدراسات الإعلامية من الجامعة الأمريكية بلندن.

● ترأس وفد "منصة القاهرة" في مفاوضات جنيف 4.

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مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية

حمزة المصطفى

● من مواليد عام 1985.

● حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة دمشق عام 2007.

● شغل منصب وزير الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية الأولى.

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حاكم مصرف سوريا المركزي

محمد صفوت رسلان

● من مواليد عام 1981.

● حاصل على دبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي – وارسو.

● شغل منصب مدير عام صندوق التنمية السوري.

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الأمين العام لرئاسة الجمهورية

عبد الرحمن بدر الدين الأعمى

● من مواليد عام 1987.

● حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة UoPeople.

● شغل منصب محافظ حمص (2024–2026).

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وزير الإعلام السوري

خالد فواز زعرور

● من مواليد عام 1990.

● حاصل على ماجستير في تقييم وتطوير المؤسسات الإعلامية من الجامعة اللبنانية (2014).

● شغل منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق (2025).

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