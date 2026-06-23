مستشار شؤون الطاقة والبيئة في وزارة الخارجية طلال كنعان
مستشار شؤون الطاقة والبيئة في وزارة الخارجية
طلال كنعان
مستشار شؤون الطاقة والبيئة في وزارة الخارجية
طلال كنعان
الحكومة السورية 2026
● من مواليد عام 1974.
● دكتوراه في الدراسات الإعلامية من الجامعة الأمريكية بلندن.
● ترأس وفد "منصة القاهرة" في مفاوضات جنيف 4.
● من مواليد عام 1985.
● حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة دمشق عام 2007.
● شغل منصب وزير الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية الأولى.
● من مواليد عام 1981.
● حاصل على دبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي – وارسو.
● شغل منصب مدير عام صندوق التنمية السوري.
● من مواليد عام 1987.
● حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة UoPeople.
● شغل منصب محافظ حمص (2024–2026).
● من مواليد عام 1990.
● حاصل على ماجستير في تقييم وتطوير المؤسسات الإعلامية من الجامعة اللبنانية (2014).
● شغل منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق (2025).
● من مواليد عام 1984.
● حاصل على إجازة جامعية في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق (2008).
● شغل منصب نائب وزير الزراعة ومعاون الوزير للشؤون الإدارية والمالية.