مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية حمزة المصطفى.

مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية

حمزة المصطفى

مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية

حمزة المصطفى

وحمزة المصطفى

– من مواليد عام 1985
– حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة دمشق عام 2007
– بدأ دراسة الماجستير في العلاقات الدولية بجامعة دمشق قبل فصله منها عام 2012، بسبب تأييده للثورة السورية.
– ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في تخصص السياسات المقارنة من معهد الدوحة للدراسات العليا عام 2017.
– حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة “إكستر” في المملكة المتحدة.
– عمل باحثاً في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة متخصصاً في الدراسات السورية، وسكرتيراً للتحرير في مجلة “سياسات عربية” 2011 – 2018
– عمل مشرفاً للتحرير في التلفزيون العربي في لندن 2019 – 2020
– شغل منصب المدير العام لشبكة تلفزيون سوريا من منتصف عام 2020 وحتى 2025
– شغل منصب وزير الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية الأولى.

الحكومة السورية 2026

حاكم مصرف سوريا المركزي

محمد صفوت رسلان

● من مواليد عام 1981.

● حاصل على دبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي – وارسو.

● شغل منصب مدير عام صندوق التنمية السوري.

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الأمين العام لرئاسة الجمهورية

عبد الرحمن بدر الدين الأعمى

● من مواليد عام 1987.

● حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة UoPeople.

● شغل منصب محافظ حمص (2024–2026).

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وزير الإعلام السوري

خالد فواز زعرور

● من مواليد عام 1990.

● حاصل على ماجستير في تقييم وتطوير المؤسسات الإعلامية من الجامعة اللبنانية (2014).

● شغل منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق (2025).

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وزير الزراعة السوري

باسل حافظ السويدان

● من مواليد عام 1984.

● حاصل على إجازة جامعية في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق (2008).

● شغل منصب نائب وزير الزراعة ومعاون الوزير للشؤون الإدارية والمالية.

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محافظ دير الزور

زياد فواز العايش

● من مواليد عام 1988.

● حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدلب.

● يشغل منصب مبعوث رئاسي لمتابعة اتفاق الحكومة مع قسد (فبراير 2026).

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محافظ اللاذقية

أحمد علي مصطفى

● من مواليد عام 1985.

● حاصل على دبلوم في العلوم السياسية (2026).

● شغل منصب مدير المديرية العامة للموانئ السورية 2025.

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