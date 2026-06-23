حمزة المصطفى

وحمزة المصطفى

– من مواليد عام 1985

– حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة دمشق عام 2007

– بدأ دراسة الماجستير في العلاقات الدولية بجامعة دمشق قبل فصله منها عام 2012، بسبب تأييده للثورة السورية.

– ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في تخصص السياسات المقارنة من معهد الدوحة للدراسات العليا عام 2017.

– حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة “إكستر” في المملكة المتحدة.

– عمل باحثاً في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة متخصصاً في الدراسات السورية، وسكرتيراً للتحرير في مجلة “سياسات عربية” 2011 – 2018

– عمل مشرفاً للتحرير في التلفزيون العربي في لندن 2019 – 2020

– شغل منصب المدير العام لشبكة تلفزيون سوريا من منتصف عام 2020 وحتى 2025

– شغل منصب وزير الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية الأولى.