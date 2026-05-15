محمد صفوت رسلان

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (99) لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي.

ومحمد صفوت رسلان

– من مواليد عام 1981.

– حاصل على إجازة جامعية في الاقتصاد (محاسبة) من جامعة حلب.

– حاصل على دبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي – وارسو.

– حاصل على شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.

– شغل منصب مدير عام صندوق التنمية السوري.

– شغل منصب مدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا.

– عمل مستشاراً لدى شركتي EY وCapco.

– عمل خبيراً مصرفياً في TARGOBANK وDeutsche Bank.

– شغل منصب مدير فرع في بنك بيبلوس – سوريا.

– يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي.

– عضو مجلس إدارة سابق لعدد من المنظمات المجتمعية في ألمانيا.

– حاصل على تكريمات متعددة تقديراً لجهوده في العمل التطوعي والخيري في ألمانيا.