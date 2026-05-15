حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (99) لعام 2026 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي.

محمد صفوت رسلان
– من مواليد عام 1981.
– حاصل على إجازة جامعية في الاقتصاد (محاسبة) من جامعة حلب.
– حاصل على دبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي – وارسو.
– حاصل على شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.
– شغل منصب مدير عام صندوق التنمية السوري.
– شغل منصب مدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا.
– عمل مستشاراً لدى شركتي EY وCapco.
– عمل خبيراً مصرفياً في TARGOBANK وDeutsche Bank.
– شغل منصب مدير فرع في بنك بيبلوس – سوريا.
– يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي.
– عضو مجلس إدارة سابق لعدد من المنظمات المجتمعية في ألمانيا.
– حاصل على تكريمات متعددة تقديراً لجهوده في العمل التطوعي والخيري في ألمانيا.

الحكومة السورية 2026

الأمين العام لرئاسة الجمهورية

عبد الرحمن بدر الدين الأعمى

● من مواليد عام 1987.

● حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة UoPeople.

● شغل منصب محافظ حمص (2024–2026).

وزير الإعلام السوري

خالد فواز زعرور

● من مواليد عام 1990.

● حاصل على ماجستير في تقييم وتطوير المؤسسات الإعلامية من الجامعة اللبنانية (2014).

● شغل منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق (2025).

وزير الزراعة السوري

باسل حافظ السويدان

● من مواليد عام 1984.

● حاصل على إجازة جامعية في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق (2008).

● شغل منصب نائب وزير الزراعة ومعاون الوزير للشؤون الإدارية والمالية.

محافظ دير الزور

زياد فواز العايش

● من مواليد عام 1988.

● حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدلب.

● يشغل منصب مبعوث رئاسي لمتابعة اتفاق الحكومة مع قسد (فبراير 2026).

محافظ اللاذقية

أحمد علي مصطفى

● من مواليد عام 1985.

● حاصل على دبلوم في العلوم السياسية (2026).

● شغل منصب مدير المديرية العامة للموانئ السورية 2025.

محافظ حمص

مرهف خالد النعسان

● من مواليد عام 1984.

● حاصل على دبلوم الصناعات التطبيقية – تخصص كيمياء تكنولوجيا.

● شغل منصب قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص (2024–2026).

