الخارجية الإيرانية تدعو إلى العمل لنزع الأسلحة الكيميائية من أيدي الجماعات الإرهابية في سورية

طهران-سانا

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إلى العمل من أجل نزع الأسلحة الكيميائية من أيدي الجماعات الإرهابية في سورية مؤكدا ضرورة مواصلة المساعي بغية تسوية الأزمة في سورية سياسيا.

وقال قاسمي في تصريح اليوم: “إن التعامل مع ما جرى في خان شيخون بريف إدلب وفق المعايير المزدوجة والدعايات الموجهة والقائمة على الأحكام المتسرعة واستخدامها كأداة للاتهام وتعزيز المواقف والأهداف السياسية لبعض اللاعبين أمر مرفوض وعقبة أمام التعامل الجذري مع مثل هذه الحوادث”.

ونوه قاسمي بأن إيران كانت دائما وخلال نقل الأسلحة الكيميائية إلى خارج سورية بالتعاون بين حكومتها ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنبه إلى ضرورة نزع سلاح المجموعات الارهابية وإلى أن عدم القيام بذلك هو ثغرة خطيرة مديناً بشدة أي استخدام للسلاح الكيميائي بصرف النظر عن المسببين والضحايا.

ولفت قاسمي إلى أن أحد أهداف ما يجري اليوم هو الاخلال بالعملية السياسية ونسف اتفاق وقف الاعمال القتالية الذي تم تعزيزه من خلال مسار أستانا.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency