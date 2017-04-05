بمناسبة ذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي.. مهرجان خطابي بدرعا وملتقى للحوار بالسويداء

درعا والسويداء-سانا

أقام فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم مهرجانا خطابيا بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في صالة البعث بمدينة درعا.

وأشار امين فرع درعا لحزب البعث كمال العتمة الى نضال الحزب منذ نشوئه لتحقيق اهدافه التي جاءت منسجمة مع تطلعات الجماهير في الوحدة والحرية والاشتراكية.

وأكد أن حزب البعث اعتبر القضية الفلسطينية قضيته الاولى وحل نفسه في سبيل الوحدة العربية عام 1958 واستعاد نشاطه ونضاله وحقق ثورة الثامن من اذار عام 1963 وقاوم عدوان 1967 وبدأت عملية بناء الدولة بعد الحركة التصحيحية عام 1970 بقيادة القائد المؤءسس حافظ الأسد وتوالت الانتصارات من حرب تشرين عام 1973 الى صد عدوان 1982 في لبنان وتحرير الجنوب عام 2006 إلى دحر الإرهاب على مدى أكثر من ست سنوات مبينا أن حزب البعث يعمل دائما على كشف المؤامرات وإفشال المخططات الاستعمارية.

من جانبه أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس ضرورة تمثل أخلاق البعث ممارسة وعملا لأن تاريخ البعث حافل بالانتصارات ونضاله مستمر حتى تحرير كل الاراضي المغتصبة موضحا أن حزب البعث وقف منذ بداية تأسيسه في وجه الاقطاع والرجعية والتخلف وسعى لرعاية مصالح الجماهير فكانت ثورة الثامن من آذار أولى ثمرات نضاله.

وأشار المحافظ إلى أن تاريخ حزب البعث حافل بالتصدي للحركات الانفصالية وإنجازاته في الحركة التصحيحية واضحة في مجال بناء الدولة وبناء الجيش العربي السوري الذي صمد خلال أكثر من 6 سنوات في مواجهة حرب كونية يقودها الارهاب الظلامي.

وفي كلمة المنظمات الشعبية أشار الدكتور مروان الزعبي رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان الى عمق رؤءية الحزب تجاه كل القضايا وانجازه ثورة اذار

والحركة التصحيحية مؤءكدا أن الحزب سيبقى صامدا يحمل راية الأمة ويدافع عن كرامتها.

ونوه ناصر الجوابرة ممثل عن حزب العهد الوطني في كلمة الجبهة الوطنية التقدمية بدور حزب البعث الحضاري وأداء واجبه في مجال الحفاظ على الهوية والثوابت الوطنية وقيادته للحرب على الارهاب ومواجهة الاستعمار والقوى الرجعية.

حضر المهرجان ياسين السيد حسن رئيس اتحاد الحرفيين في سورية وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين وقائد الشرطة ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء قيادة فرع درعا لحزب البعث وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومديرو الدوائر والمؤسسات الحكومية ورؤساء وأعضاء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات رسمية وحزبية.

وفي السويداء أكد المشاركون في ملتقى البعث للحوار الذي نظمه فرع حزب البعث اليوم التمسك بالثوابت والمبادئ الوطنية والقومية في مواجهة التحديات والحرب العدوانية الارهابية التي تتعرض لها سورية والمنطقة.

وشدد المشاركون في الملتقى على ضرورة تعزيز وتمتين وحدة الحزب الفكرية والتنظيمية ومواجهة التحديات التي أفرزتها الحرب التآمرية الشرسة واستهداف القيم والمبادىء والهوية والعروبة ومحاولة زعزعة الثوابت الوطنية وتغيير المفاهيم واهمية تكريس ثقافة الانتماء الوطني والفكر التقدمي في مواجهة الفكر التكفيري الرجعي.

وتحدث الدكتور صابر فلحوط عن نشوء وتأسيس حزب البعث والتحديات التي واجهت الأمة العربية والظروف التي رافقت ذلك فجاءت ولادته تتويجا لمرحلة نضالية خاضتها الجماهير العربية ضد الظلم والاستغلال والتخلف والاستعمار ومخططاته فانطلقت مسيرته نحو مشروع قومي يعيد للأمة ألقها وحضورها التاريخي ويجسد تطلعات الجماهير في تحقيق أهدافها.

وبين فلحوط أن البعث تصدى منذ مراحله الأولى للتحدي الأبرز للعرب وهو الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين حيث كانت القضية الفلسطينية وما زالت

القضية العربية المركزية لسورية التي لم تتزحزح عن تمسكها بثوابتها ومواقفها الوطنية والقومية رغم كل ما تعرضت له من ضغوط ومؤءامرات وحرب عدوانية تخوض فيها أشرس المعارك ضد الارهاب الرجعي الوهابي التكفيري الصهيوأمريكي.

وأشار إلى أن حزب البعث تصدى خلال مسيرته لمشاريع التجزئة والتقسيم وسعى الى تحقيق أهدافه الوحدوية وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة المخططات التي تستهدف المنطقة اضافة الى التحدي الاكبر الذي تواجهه سورية اليوم في حربها ضد الارهاب المدعوم من دول وقوى الاستعمار منوها بما يحققه الجيش العربي السوري العقائدي وحلفاؤءه من انتصارات في الميدان لمكافحة الارهاب وتطهير أرض الوطن من رجسه .

بدوره لفت أمين فرع الحزب ياسر الشوفي الى تجذر العقيدة العروبية في فكر جماهير البعث وكوادره وأن سورية أسقطت بتلاحم شعبها وجيشها وقيادتها وبهويتها النضالية ودعم أصدقائها رهانات المتآمرين فغدت بذلك الصخرة الأقوى التي تتحطم عليها مخططات الأعداء.

رئيس مكتب الاعداد والثقافة والاعلام الفرعي المهندس يحيى الصحناوي أشار الى أن البعث كما هو الوطن تراب وجذور ومبادئء وأهداف وأخلاق وانتماء وتاريخ مكتوب بدماء الشهداء وممزوج بعرق العمال والفلاحين والكادحين وأن مسيرته وتاريخه النضالي يمثلان تجربة عميقة في الكفاح وأن رسالته التي حملها والمبادىء والأفكار التي جسدها كان لها الدور الفاعل في تحصين سورية ومدها بأسباب القوة والصمود في بنيانها وقرارها الوطني.

حضر الملتقى الذي عقد في مقر فرع حزب البعث محافظ السويداء عامر العشي وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة وأمناء ورؤءساء فروع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ورؤساء فروع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات اجتماعية ودينية وحزبية.

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