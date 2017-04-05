مجلس إدارة هيئة التميز والإبداع يناقش الخطة الاستراتيجية للهيئة وتطوير آليات عملها

دمشق-سانا

ناقش مجلس إدارة هيئة التميز والإبداع خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي الخطة الاستراتيجية للهيئة وتطوير آليات عملها في ظل التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة.

ولفت الوزير نداف إلى أهمية أن تتضمن الخطة الاستراتيجية مصفوفة تنفيذية تبين هدف كل بند من بنودها والمدة الزمنية اللازمة لتحقيقه والجهات التي سيتم التعاون معها من أجل إنجازه مع إجراء تقييم لكل مرحلة من مراحل العمل داعيا إلى توفير الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالمتميزين في جميع أنحاء سورية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق الخطط بالشكل الأمثل.

بدوره استعرض رئيس هيئة التميز والإبداع عماد العزب استراتيجية عمل الهيئة لغاية عام 2020 والتي تتضمن رؤية الهيئة وغايتها وأهدافها مبينا دور الهيئة في البحث عن المبدعين والمتميزين وتقييم قدراتهم وإعداد شريحة من الباحثين الشباب في مختلف المجالات واستثمار طاقاتها في عملية التنمية وتشجيع ودعم القدرات في مجال إنتاج الأفكار والإبداع والمساهمة في توفير بيئة التميز ورعاية الموهبة والإبداع على جميع الأصعدة في سورية وتطويرها.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة توجيه الطلاب المتميزين نحو التعرف على ثقافات أخرى في مختلف المجالات وتوسيع رؤية الهيئة لتشمل حالات التميز في الاختصاصات غير العلمية كالأدب والفن والتركيز على بعض القطاعات التي تخدم مرحلة إعادة الإعمار.

وكان مجلس إدارة الهيئة وافق في اجتماعه الأخير خلال الشهر الماضي على إحداث مركز للمتميزين في دمشق بعد استكمال متطلبات الافتتاح وتأمين المستلزمات المادية والبشرية لعمل المركز وتغيير اختصاصات بعض الطلبة الموفدين إلى روسيا من خريجي برنامج علوم الليزر وتطبيقاته لعام 2016-2017 لاختصاص أكثر توافقا مع التوجه الأساسي للبرنامج.

وأحدثت الهيئة بموجب القانون رقم 11 لعام 2016 وهي تعنى بالتميز بمختلف جوانبه في المجتمع وتضم ثلاث إدارات هي الأولمبياد العلمي السوري والمركز الوطني للمتميزين والبرامج الأكاديمية.

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